Ida-Viru turismiettevõtjad tahavad, et valitsus hakkaks hindama turismisektoris terviseohutuse nõuete täitmist, et korralikud ettevõtjad ei peaks sulgemist kartma nende pärast, kes nõudeid ei täida.

Inimesed mujalt Eestist on koroonaajal Ida-Virumaa üles leidnud ning spaapidajad ja hotelliomanikud on piirangute karmistamise pärast mures, ütles Ida-Virumaa turismiklastri asutajaliige ja Mäetaguse mõisahotelli perenaine Terje Rattur ERR-ile.

"Kui mõni aasta tagasi sattusid siiapoole ainult Harjumaa või Tallinna inimesed, siis nüüd me näeme väga palju külastajaid ka Tartumaalt ja mujalt Lõuna-Eestist. Varem ehk ei osatud üles otsida neid Peipsi veeres nii-öelda ülevalpool olevaid spaasid, aga praegu on Tartu kandi ja Lõuna-Eesti turistidel meie majutustes väga suur osakaal," ütles Rattur.

Tema sõnul ei saa Ida-Virumaad lüüa ühe vitsaga.

"Narvas, Sillamäel, Jõhvis, Kohtla-Järvel on suured koroonakolded, aga need on kinnises asutusteringis. Me oleme võtnud palju meetmeid kasutusele ja loodame nüüd, et valitsus hakkaks haigusega hirmutamise asemel tegema teenindava sektori ettevõtete hulgas monitooringut, sest tõsi on see, et palju on ka niisuguseid ettevõtjaid, kes nendele nõudmistele vilistavad," rääkis Rattur.

Ida-Virumaa spaasid ei suleta. Peaminister Jüri Ratas ütles reedel Ida-Virumaal antud pressikonverentsil, et arvestada tuleb sotsiaalmajanduslikku mõju ja ka mõju tööhõivele.

"Spaaliit on teinud palvekirja ja kinnitanud, et lähtub kõikidest usaldusmeetmetest, tagamaks klientide terviseohutust kõige paremal moel," ütles Ratas.

Ta lisas siiski, et praegu tuleks püsida kodus ja veeta aega oma lähedastega. "Mida vähem kontakte, seda parem, toonitas peaminister.

Terje Ratturi sõnul on siseturism kohalikele ettevõtjatele siiski väga tähtis, sest täituvus on niigi langenud poole peale.

"Nädalasisesed kliendid, seminarituristid on ära jäänud, sest ettevõtja, kes plaanib seminari või koosolekut, ei võta enda peale vastutust terve meeskonna tervise eest ega too neid kuhugi välja. See ei puuduta ainult Ida-Virumaad, vaid ei minda ka mujale. Asjad tehakse ära Zoomi kaudu," rääkis Rattur.

Tema sõnul on nädalavahetustel nõudlus siiski päris suur. "Kuna me oleme täituvuspiirangu kehtestanud, oleme laupäeviti sunnitud sageli klientidele ära ütlema, sest me ei võta kogu maja täis."

Ratturi sõnul oleks see kohalikele ettevõtjatele suur löök, kui inimesed koroonahirmus Ida-Virumaale tulemata jätaksid. "Kevadel, kui maja oli kaks kuud kinni, oli kohe näha, kui suured on kulud ka siis, kui mingit tegevust ei toimu. Tänu nendele klientidele, kes praegu meil käivad, ei ole me nullpunktist allapoole langenud. Kui see nüüd täiesti lõppeks, oleks tohutu kahju, seda enam, et valitsusel ei ole praegu välja pakkuda ka toetusmeetmeid, mis kevadel suureks abiks olid," tõdes Rattur.

Ida-Virumaal kehtivad laupäevast täiendavad koroonapiirangud. Keelatud on nii noorte kui ka täiskasvanute huvitegevus ja harrastussport siseruumides, lubatud on ainult individuaaltunnid, kus inimene on üksi koos juhendajaga.