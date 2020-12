Nordica korraldab enne jõule otselennu Dublinisse

Nordica müüb üksikut lendu Tallinnast Dublinisse, mis väljub 21. detsembril kell 12 ja maksab 199 eurot. Lennufirma kutsub üles jagama lennu kohta infot ja reklaamib, et Nordica otselend on pühadeks Dublinisse lendamiseks parim viis.

Nordica pressiesindaja Toomas Uibo sõnul kasutab lennufirma oma ressurssi maksimaalselt ära ning kuna lennuk peab teekonna ette võtma nii või teisiti, müüakse ka sellele lennule pileteid.

"Lennuk lendab sinna muidu järgi tühjalt ja pakume välja, et kes soovib, saab pileti osta. Mõnele võib-olla on see lend sobiv," rääkis Uibo.

Uibo sõnul on seda praegusel ajal ette tulnud, kuid lennunduse tavapärases olukorras pole see vajalik. "Kui tšarterlend tellitakse, siis teinekord inimesed jäävad mitmeks päevaks sinna. Lennuk ei jää sinna ootama nädalaks, mõistlik on ressurssi ära kasutada," kirjeldas ta võimalikku olukorda.