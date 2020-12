Valitsus on seadnud sihiks, et teise laine ajal ühiskonda kinni ei panda, kuid uusi ja karmimaid piiranguid enne jõule siiski välistada ei saa, ütles "Aktuaalses kaameras" antud intervjuus sotsiaalminister Tanel Kiik.

Kui kauaks praegused piirangud kehtestati ja kas need võivad lähiajal muutuda?

Vastavalt kokkulepitud korrale vaatame iga kahe nädala tagant üle piirangute kehtivuse. Üldjuhul oleme neid pikendanud, kuid kui näeme, et nakkuse levik on läinud allapoole, siis on osast (piirangutest) võimalik ka loobuda. See sõltub inimeste kätiumisest, nakatumise näitajatest lähinädalatel.

Kas enne kaht nädalat mingeid otsuseid ei tehta?

Seda, et tuleb juurde piiranguid, ei saa kahjuks välistada. Tuleb vaadata nakatumiskordajat, kui palju on uusi koldeid, nakatumise probleeme mõnes piirkonnas, valdkonnas, ja vastavalt sellele reageerida.

Seega ei saa välistada, et jõulude ajal on inimeste liikumine oluliselt piiratud?

Valitsus on seadnud sihiks, et seekord me elu kinni ei paneks. Oleme suutnud seda päris hästi, nii inimesed oma käitumisega, vastutustundlikud ettevõtjad, kohalikud omavalitsused, aga loodan, et suudame seda aasta lõpuni.

Räägime koolidest, kus statistika näitab, et nakatumisoht on väga väike – kas arutati ka võimalust, et Tallinna ja Harjumaa gümnasistid pääsevad tagasi kooli?

Praegu me edasi-tagasi selliseid piiranguid ei muuda. Gümnaasiumiõpilased Harjumaal ja Ida-Virumaal peavad arvestama, et nad on distantsõppel. 10. jaanuaril, kui taas (peale jõuluvaheaega) kooli tullakse, on loodetavasti võimalik naasta kontaktõppele.

Koolikeskkondades on (Tallinnas ja Harjumaal nakatumine) suhteliselt levinud, väga palju haridusasutusi on pihta saanud koroonaviiruse levikuga, lisaks erinevad huvitegevused. Me oleme lähtunud sellest, et piirame neid kohti, kus kahju on väiksem ehk gümnaasiumiõpilased on võimelised iseseisvalt õppima, saavad aru, miks on vaja koolis käia ja õppekavast osa võtta.

Ida-Virumaale kehtestatakse veel eraldi piirangud – millised need täpselt olema saavad?

Ametlik valitsuse korraldus tuleb reedel. Selle sisu on huvitegevus, huviharidus ja erinevad spordiüritused harrastajatele. Kui seni oli Ida-Virumaal piirang kümme inimest, siis nüüd võid üksinda jõusaali minna, juhendajaga koos võid klaveritundi teha või keeleõpet. Aga kõikvõimalikud grupid on kuni kaheks nädalaks keelatud.

Millal praeguste prognooside kohaselt vaktsineerimistega alustatakse? Ja mis tempos ja kes esimesena?

Loodame alustada jaanuaris, teeme selleks ettevalmistusi. See sõltub ka Euroopa Komisjoni, Euroopa ravimiameti kiirusest. Vaktsineerimise eelisjärjekorras on tervishoiutöötajad, hoolekandekliendid ehk kõige suuremas riskis inimesed, kelle vaktsineerimine annab kindlustunde elanikkonnale tervikuna.