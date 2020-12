"Rahva teenrid": Eesti teeb piirangutega teises koroonalaines Rootsit

Eesti valitsus on koroonaviiruse sügiseses laines olnud piirangutega tagasihoidlikum kui kevadel. Ajakirjanikud Vikerraadio saates "Rahva teenrid" leidsid, et seekord käitub Eesti Rootsi moodi.

Huko Aaspõllu ERR-ist, Heidit Kaio Eesti Naisest ning Urmas Jaagant Äripäevast rääkisid saates, et Eesti on sügisel valinud vabama tee, kus ühiskonda ei panda täielikult lukku.

Aaspõllu sõnul oli talle üllatus, et laupäevast kehtima hakanud täiendavad piirangud on nii väikesed. Tema hinnangul võib aga järgmine nädal tuua veel uusi piiranguid.

"Kui ma praeguseid piiranguid vaatan ja üritan võrrelda selle nakatumisega, mis meil jätkuvalt ju kasvab, siis ma pigem pean tõenäoliseks, et me näeme järgmisel nädalal järgmisi piiranguid. Siin on tegelikult ju ka tervisespetsialistid öelnud, et me ei ole kaugel sellest, kus näeme neljakohalisi numbreid uusi nakatumisi ööpäevas ja kui need tulevad, siis ei ole ju valitsusel ka liiga palju muud teha, kui hakata järjekordselt piirama, näiteks huvitegevust üle Eesti või teatrietendusi, kontserte, mida praegused piirangud ju absoluutselt ei puuduta," rääkis ta.

Jaaganti ja Kaio hinnangul teeb Eesti Rootsit. Jaagant on nõus, et praegused piirangud on üsna leebed.

"Ma arvan, et taust ongi see, keegi seda välja ei ütle, aga seekord teeme Rootsit," ütles ta.

"Natuke sedamoodi näib tõesti, et teeme Rootsit," ütles ka Kaio. Ta lisas samas, et inimesed üha enam võtavad ise vastutust selle eest, kuidas nad edasi käituvad. Tema hinnangul võivad paljud inimesed hakata paar nädalat enne jõule ise enda liikumist piirama, et pühade aja veeta koos lähedastega, mitte isolatsioonis.

Jaagant märkis, et ka valitsuse üks väikeseid eesmärke on see, et nakatumisnumbrid läheksid enne pühi allapoole, mis võimaldaks aastavahetuse paiku piiranguid leevendada. Ta tõdes samas, et praegune statistika seda ei toeta.

Jaagant: piirangud võivad olla sätitud nii, et ei peaks kompensatsiooni maksma

Urmas Jaaganti hinnangul on sügisesed koroonapiirangud olnud suhteliselt leebed seetõttu, et valitsus tahab ettevõtetele võimalikult vähe või üldse mitte kompensatsiooni maksta.

"Kevadine suur lukkukeeramine andis tunnetuse kätte, mis juhtub majanduses ja ühiskonnas laiemalt, kui kõik kinni panna. Seda ei taheta ilmselt teha enam. See kogemus on olnud valus, pigem majanduslikult ja rahaliselt riigile," ütles ta.

Kaio ja Jaagant tõdesid, et näiteks restorani- ja kõrtsipidajad eelistaksid jupphaaval õhtuse lahtioleku vähendamise asemel korraga rangema piirangu panemist.

"Ma mõistan restorani- ja kõrtsipidajaid, et neil oleks mõnes mõttes parem korraga saba maha löömine. Personali pooles vinnas hoida on päris keeruline," ütles Kaio.

Jaaganti hinnangul meeldiks see restoranidele sellepärast, et siis saaks nõuda riigilt kompensatsiooni.

"Aga riik ei taha seda teha, sest me võtsime juba esimese lainega sellised laenud peale ja kulutused olid väga suured," rääkis ta.

"Mul on tekkinud selline mulje, et valitsus üritab praegu teha asju nii, et kui midagi peaks kompenseerima, siis võimalikult vähe, aga parem kui üldse mitte. Selles mõttes tunduvad piirangud selle järgi sätitud, et jääks võimalus, et pigem mitte kompensatsiooni maksta. Aga kuidas neil sellest pääseda õnnestuks? Ma pigem arvan, et ei õnnestu," lisas Jaagant.