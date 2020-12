Harku valda kerkib kodu vaimse puudega täisealistele inimestele

Tallinna külje all Harku vallas vaimupuudega täiskasvanutele rajatavas külas on valmis saanud kolm peremaja. Veebruaris avatava küla rajamine on Eesti mõttes eriline, sest Euroopa Liidu toetusraha kõrval on projekti rahastamisel suurt rolli mänginud küla tulevaste elanike perekondade isiklikud annetused.

Harku valda on kerkinud uus pisike küla – Liikva päikesekodu – kuhu kolivad juba õige pea sisse vaimse puudega, downi sündroomi või autismispektri häirega täisealised inimesed.

Päikesekodu idee algataja ja tegevjuht Janno Kell selgitab, et kuni kooliea lõpuni on noored puudega inimesed hästi hoitud – nende ümber on eripedagoogid, õpetajad, tugiisikud ja terapeudid. Nende 18-aastaseks saades kõik aga muutub.

"Kahjuks peab ütlema, et ka suurem osa sellest eelnevast toest kukub ära. Seda nii noorele kui ka nende vanematele," rääkis Kell.

Aga see ei tähenda, et intellektipuudega inimesed iseseisvalt hakkama saaks. Päikesekodu teenuste juht Anu Hall selgitab, et kõigi oma igapäevatoimingute tegemiseks vajavad nad tuge ja abi ning järelevalvet. Seetõttu hakkavadki nad esmaspäevast reedeni elama külas ja nädalavahetuseti kodus.

Halli sõnul on külaelanike lähedaste jaoks oluline, et nad saaksid rahulikult tööl edasi käia, teades, et nende lähedane on hoitud ja temaga on tegeletud.

Veebruarist hakkab päikesekodu teenust saama 40 inimest. Külla on loodud erinevad tegevustoad, jalutusrada, viljapuuaed ja kasvuhoone. Selle kõige eest hakatakse hoolitsema koos elanikega.

Kokku on päikesekodu rajamise projekti maksumus 4,3 miljonit eurot. Kui pisut üle miljoni sellest tuleb Euroopa Liidu abirahast ja kaks-pool miljonit saadi Maaelu Edendamise Sihtasutuselt laenuna, siis suur roll on ka eraannetustel.

"Selles mõttes on see projekt ka eriline, et see on praktiliselt esimene projekt, kus teenuskohad rajatakse konkreetsetele peredele ja kus konkreetsed pered osalevad ka nende teenuskohtade omafinantseerimises," märkis Kell.

Päikesekodu teenust hakkab rahastama riik Sotsiaalkindlustusameti kaudu. Inimese elukohajärgne kohalik omavalitsus katab ruumidega seotud ja teenust saav inimene toitlustuse ja ööbimisega seotud kulud.