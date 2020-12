Aasta viimane Euroopa Ülemogu toimub sel neljapäeval ja reedel Brüsselis.

Ratas ütles möödunud reedel, et puutus tööga seonduvalt kolmapäeva õhtul kokku inimesega, kes sai reedel teada, et on koroonapositiivne. Kuigi peaministri hiljem tehtud koroonaviiruse testi tulemus oli negatiivne, on ta käesoleva nädala laupäevani eneseisolatsioonis kaugtööl.

Ülemkogu määratleb Euroopa Liidu üldise poliitilise sihi ja prioriteedid. Ülemkogu liikmeteks on 27 liikmesriigi riigipead või valitsusjuhid, Ülemkogu eesistuja ja Euroopa Komisjoni president.