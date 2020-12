Läti tugevdas esmaspäevast kontrolli Eesti ja Leedu piiril, et veenduda, et riiki sisenejad on end registreerinud elektroonilises andmebaasis. Piiri Läti ei sulge ja kõik Eestist Lätti viivad teed on avatud.

Eesti-Läti piiril võis esmaspäeval märgata Läti piirivalvepatrulle, kellel on abiks vabatahtliku kaitseorganisatsiooni Zemessardze ehk Maakaitse liikmed. Piirivalvest kinnitati "Aktuaalsele kaamerale", et sisenejail tuleb ette näidata elektroonilises andmebaasis, registreerides saadud QR-kood.

Keskkonna covidpass.lv kaudu saavad Läti politsei ning haiguste kontrolli ja ennetamise keskus jälgida, kes ja miks riiki siseneb ning kas isolatsiooninõudeist peetakse kinni.

Samas muudatusi töölkäijate ning Valga ja Valka omavalitsuse elanike jaoks pole.

"Elektrooniline registreerimine töötab meil hästi lennu- ja raudteejaamades. Seal saame tagada, et kõik sisenejad täidaks ankeedi. Kõik on kontrollitud. Kuid seni üle Euroopa Liidu sisepiiride autoga tulijate üle sellist kontrolli polnud ja nüüd saab see olema," ütles peaminister Krišjanis Karinš.

Lätis on alates möödunud nädalavahetusest võimalik nädalavahetustel osta vaid esmatarbekaupu, käia apteegis ja veterinaarapteegis ning tankida kütust. Teiste kaupade seas ei müüda ka tubakatooteid ja alkoholi.

Valitsus pidi juba kehtestanud karme kaubanduspiiranguid täpsustama, sest muidu tekkinuks bensiinijaamades absurdne olukord, kus bensiini saab, aga näiteks klaasipuhastusvedelikku või uut pirni ei saa. Palju on üle korratud, et eesmärk pole takistada ühe või teise kauba ostmist, vaid ära hoida nädalavahetuse suuri poeskäike, iseäranis nüüd, jõulude eel.

"Juhtub, et inimestel on vaja midagi sellist, mida polnud võimalik ette näha. Näiteks on lapsel tarvis juuksekinnitust ja nüüd ma ei tohi seda osta. See on ju nonsenss! Aga reedel olid järjekorrad kolm korda pikemad," rääkis ostja Kaspars.

Kaupmehed aga kinnitavad, et nüüd tekkisid kaubakeskustesse järjekorrad neljapäeval ja reedel ning nad pakuvad omakorda muuta piiranguid nii, et ühel päeval nädalas oleks kõik poed kinni ja muul ajal saaks osta kõike.

Võrdsemaid tingimusi soovivad ka Valka omavalitsuse juhid, sest ajal, mil Läti poolel kaubelda ei võinud, suunduti sisseoste tegema Valga poolele.

"Niisugune olukord pole viiruse ennetamiseks mõistagi hea. Sestap osalesin täna Läti koroonaennetuse töögrupi istungil ja homme liitun valitsuse istungiga ning püüan seal selgitada, miks selliseid kaubanduspiiranguid pole piirialal Valkas mõtet kohaldada," ütles Valka omavalitsuse esimees Vents Armands Krauklis.

Koroonaviirus aga levib. Nädalaga on Lätis uute nakatumiste arv kasvanud 12 protsenti ja haigeid on juba 94 omavalitsuses.