Euroopa Liidu pealäbirääkija Suurbritannia lahkumisläbirääkimistel Michel Barnier ütles, et on pigem pessimistlik uue kaubandusleppe osas Suurbritannia ja Euroopa Liidu vahel.

Barnier ütles Brüsselisse akrediteeritud Euroopa Liidu diplomaatidele, et Euroopa Liidul ja Suurbritannial on jätkuvalt olulisi erimeelsusi kolmes tähtsas küsimuses.

Barnier jätkab kõnelusi Suurbritannia läbirääkija David Frostiga. Esmaspäeval peaksid Euroopa Komisjoni president Ursula von der Leyen ja Suurbritannia peaminister Boris Johnson tegema läbirääkimiste seisu kohta avalduse, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Londoni elanikud läbirääkimiste edenemisega rahul ei ole. "Ma ei taha lepinguta lahkumist ja mulle ei meeldi tõik, et valitsus on taganenud oma lubadustest. Minu arust pole see üldse aus, seega ma ei usalda Boris Johnsoni," ütles Glen Jordan.

Paul White nimetas olukorda hullumeelseks. "2016. aastal me hääletasime ja neli aastat hiljem pole ikka veel mingit edu saavutatud, kui nüüd aus olla. Isiklikult arvan, et leppeta lahkumine on parem kui halb lepe, sedasama ütles ka endine peaminister Theresa May kogu aeg. Kes teab, mis nüüd saab? Ma arvan, et nad ise ka ei tea, kui nüüd aus olla," lausus White.