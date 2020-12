Keskerakonna nimekirjas 2019. aasta parlamendivalimistel parteituna kandideerinud ja 349 häält saanud Sooäär pääses riigikogusse nüüd asendusliikmena, sest Keskerakonna kunagine finantsjuht Kalev Kallo jäi nn Savisaare protsessil lõplikult süüdi korruptsioonikuritegudele kaasa aitamises. Jõustunud kohtuotsus lõpetas Kallo riigikogu liikme volitused.

"Põhimõte on see, et asendusliikmeid ei määrata kellelegi personaalselt. Alati lahkub viimasena asendusliikmete nimekirja alusel riigikokku saanud liige," selgitas riigi valimisteenistuse pressinõunik Kristi Sobak.

Üleriigilise asendusega on kaks keskerakondlastest ministrit: Jüri Ratas ja Anneli Ott. Nende Riigikokku naasmisel peavad parlamendist lahkuma Andrei Korobeinik ja Imre Sooäär.

Ent kuna Sooäär sai riigikokku pärast Korobeinikut, ehk viimasena, siis peab tema lahkuma esimesena.

Kui Sooäär soovib tagasi pöörduda välisministeeriumi, kus viimati töötas, peab ta sinna uuesti kandideerima, sest töökohta talle niisama ei hoita.

Ise põhjendas ta enda otsust loobuda turvalisest ametnikukohast parlamendiliikme ebakindla ameti vastu esmaspäevases emotsionaalses sõnavõtus, mis eelnes riigikogu liikme vande andmisele.

"Eesti riigi huvid on mulle tähtsamad, kui isiklikud huvid," ütles ta. "Tulen siia sellel pimedal ajal oma valgust ja armastust tooma, nii palju, kui seda õnnestub teie südametesse ja erinevatesse seadustesse tähetolmuna külvata."