Saksamaa suurendab riigivõlga

"Föderaalvalitsuse eesmärk on algusest peale olnud mobiliseerida kõik riigi finantsilised ressursid, et leevendada koroonaviiruse pandeemiast tingitud majanduskriisi," teatas Deutsche Wellele Saksamaa kantsler Angela Merkel.

Oma iganädalases videokõnes ütles Merkel, et koroonaviiruse tagajärjel on riigil nüüd väga suur võlakoorem, mida 2023. aastal tuleb hakata tagasi maksma.

2020. aasta eelarveplaanides loobusid Saksamaa ministrid põhiseadusega kehtestatud võlalimiitide ületamisest, mis kiideti heaks ka parlamendis.

Riigipoolne toetus on olnud võimalik ainult tänu sellele, et Saksamaa riigieelarve on olnud viimastel aastatel plussis.

Sellel nädalal hääletatakse Bundestagis järgmise aasta eelarve üle, kuid mõned opositsioonipoliitikud on valitsust süüdistanud koroonaviiruse epideemiast tingitud hädaolukorra ära kasutamises.

"Saksamaa majandus ja ühiskond oleks kannatanud veel rohkem, kui valitsus poleks toetanud ettevõtlust," teatas Merkel.

"Riigi pakutavad toetusprogrammid on loonud kindla aluse ajaks mil koroonaviiruse epideemia on kontrolli all ja loonud majandusele kiireks taastumiseks hea lähtepositsiooni," lisas Merkel.

Saksamaa föderaalvalimised toimuvad 2021. aastal, Angela Merkel on teatanud oma mitte kandideerimisest.