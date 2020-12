Viimased parlamendivalimised annavad Maduro juhitud režiimile enamuse rahvuskogus, teatas The Times.

Režiimi kontrollitav Venezuela valimisamet teatas, et Maduro juhitud sotsialistlik partei sai 67 protsenti häältest.

Uuteks Venezuela parlamendi liikmeteks pääsesid ka Maduro abikaasa Cilia Flores ja tema poeg Nicolas Maduro Guerra.

"See on kahtlemata suur demokraatia võit," teatas Maduro teleülekandes pärast tulemuste selgumist.

"Täna ärkab Venezuela uue rahu, rõõmu, ühtsuse ja demokraatlike institutsioonide tugevdamise koidikuga," lisas Maduro hiljem Twitteris.

Venezuela opositsiooniliider Juan Guaido teatas sel esmaspäeval, et ei tunnista viimaste parlamendivalimiste tulemusi ja plaanib võitlust Maduro vastu jätkata.

Lääneriigid pole samuti Venezuela viimaseid parlamendivalimisi tunnistanud ja kahtlevad nende legitiimsuses.

"Me ei tunnista Venezuela viimaseid valimisi, need on võltsitud ja me jätkame Juan Guaido toetamist," teatas Suurbritannia välisminister Dominic Raab.

"Illegaalselt võimul olev Maduro varastas valimised 2018. aastal ja tegi seda nüüd uuesti," ütles USA välisminister Mike Pompeo.

Euroopa Liit ütles, et valimised ei vastanud rahvusvahelistele miinimumstandarditele.

Guaido teatas eelmisel aastal, et parlamendi esimehena on ta õiguslik ajutine president. Läänemaailm ja enamus Lõuna-Ameerika riike tunnistasid Guaidot Venezuela presidendina, Madurot jäid suurriikidest toetama Hiina, Venemaa ja Türgi.

Varem on Maduro lubanud parlamendi laiali saata, mis on tekitanud kartusi, et Venezuela muutub Kuuba sarnaseks ühe partei süsteemiga riigiks.