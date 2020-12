Ossinovski: piirangud on kaks nädalat hiljaks jäänud

Riigikogu liige Jevgeni Ossinovski (SDE) leiab, et piirangud oleksid pidanud olema täpsemini sihitatud ning tulema kaks nädalat varem ja praegu tervishoiusüsteemi valitud piirangutega enam kokkukukkumisest päästa ei saa. Kultuuriminister Tõnis Lukas (Isamaa) väidab vastu, et valitsuse piirangud on kehtestatud teadusnõukoja soovituste alusel.

Jevgeni Ossinovski heidab valitsusele ette, et uued koroonapiirangud tulevad nii hilja, ühiskonnaga läbi arutamata kujul ning üleüldistena, ehkki sügise hakul räägiti plaanist läheneda teise laine ajal kolletele lokaalsete meetmetega.

"Vajalike, ennetuslike täppispiirangutega on valitsus lootusetult hiljaks jäänud. Neid pidanuks rakendama juba oktoobris. Lõpuks löödi ikka ühe lauaga ja öeldi, et mõne Hiiumaa väikekooli lapsed peavad koju jääma, samal ajal kui Tallinnas võib kõrtsides edasi käia," heitis Ossinovski valitsusele ette.

Ossinovski tõi näiteks Viljandi, kus ei ole praegu üheski koolis koroonapositiivseid ning kõik klassid töötavad. Lapsed suunatakse nüüd koju, sellal kui kinod, kõrtsid ja kohvikud võivad lahti jääda. Ossinovski hinnangul võivad koolilapsed minna seetõttu linna peale ja viiruselevik võib hoo sisse saada.

Lukas ei pea aga õigeks Eesti väiksuse juures maakondadel vahet tegema hakata, mistõttu oli tema hinnangul koolidele ühetaoline lähenemine põhjendatud. Varem jõuluvaheajale minemises ta probleemi ei näe.

"Koolivaheaeg pole enam kaugel. Aeg, mil koolid tegelikult on suletud, on väga lühike, natuke üle nädala. Siin ei toimu hariduse tasemes tagasilööki," ütles Lukas. "See pakett on võetud suuresti teadusnõukoja ettepanekutest. Me ei ole suutnud viiruse kasvule pidureid panna."

Lukase hinnangul ei saa detsembris kaubanduskeskustes ja kirikutes käimist ära keelata, sest inimestel on vajadus mõlema järele.

"Pühakojad detsembrikuus on erilise tähelepanu all. Inimesed vajavad pühakojas käimist, nii tõsiusklikud kui tegelikult kõik Eesti inimesed," ütles Lukas.

"Kui öelda, kui olulised on Eesti inimestele kirikud, peaks küsima ka, kui olulised on koolilastele koolid," torkas Ossinovski vastu.

Lukas aga tõi esile, et kirikutes tehakse ka kontserte ja kultuuriasutused võivad edasi tegutseda. Tema hinnangul on inimeste vajadus kultuuri järele kõrge ja viiruse levik kultuuriasutustes madal, sest inimesed käituvad seal rahulikult.

Ossinovski sõnul on aga valik kultuuriürituste toimumise ja meditsiinisüsteemi kokkukukkumise vahel: "Arstid ütlevad, et kui pole 400, vaid 600 inimest siin jõulude ja uue aasta vahel haiglas, siis see pole enam kriis, vaid katastroof meie meditsiinisüsteemile. Tervishoiusüsteemi ei saa hoida ülekoormuse eest, hoides kultuuriasutusi avatuna."

"Teadusnõukoda tegi ettepaenku kultuuriasutusi mitte sulgeda," põhjendas Lukas seda otsust.

Lukase hinnangul on teine laine Eestis platoole jõudmas, kuid sellest ei piisa, mistõttu aitavad täiendavad piirangud kõverat allapoole suunata.

Ossinovski sõnul on platoo veel kaugel ja valitsus on oma otsustega kaks nädalat hiljaks jäänud. "Me jõuame jõuluks kriitilisse seisu, need otsused tulevad kaks nädalat liiga hilja," ütles ta. "26. novevmbril näitas teadusnõukoda teile prognoose, et kui ei astuta samme, on jõuluks haiglasüsteem kokku jooksnud."

Ossinovski hinnangul olnuks edu võti kohe teise laine alguses täppismeetmete rakendamine.

"Aga teie rääkisite oktoobri alguses, et meil on kõik kontrolli all ja hakkasite tegelema referendumiga," heitis Ossinovski koalitsioonile ette, nimetades valitsuse tegevusetust sussilohistamiseks.

Tema sõnul pidanuks valitsus haiguspäevade hüvitamise alates teisest päevast ära otsustama juba oktoobris, mitte jõustama seda alles uuest aastast, kui on lootusetult hilja.

Lukase sõnul on see koroonakriisi ajal kõikides riikides tavapärane, et opositsioon heidab koalitsioonile ette tegevusetust või valesid samme.