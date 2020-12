Aab soovitab koolidel jätkata distantsõppega kuni vaheajani

"Kindlasti soovitan jätkata distantsõppega," ütles Aab neljapäeval "Terevisioonis". Tema sõnul on koolipidajal suhteliselt lai valikuvõimalus, kuidas hariduse andmist jätkata. Võimalik oleks näiteks järgi aidata neid õpilasi, kellel kevadel või ka sügiseste katkestuste ajal on tekkinud lünkasid või raskusi, märkis minister.

Küsimusele, kes kooli töö osas otsuse peaks tegema, ütles Aab, et see on koolipidaja ja kooli juhtkonna otsus ning kui otsustatakse juba 14. detsembrist vaheaega alustada, siis tuleb ka öelda, millal need päevad järgi tehakse, ilmselt siis jätkates kooli pikemalt juunis.

"Saadame täna täpsema juhendi koolidele. Seal soovitame jätkata distantsõppega ja tegelda nende klasside õpilastega, kes on kõige rohkem kannatanud kevadel ja sügisel distantsõppe tõttu. Nüüd on kooli omanikel ja juhtidel võimalus valida, kuidas vajakajäämisi nende seitsme päevaga tasa teha," rääkis haridusminister.

Küsimusele, miks otsustas valitsus sulgeda koolid üle riigi, kuigi paljudes piirkondades on nakatumine väga madal, viitas Aab sellele, et nakatumine kasvab ka mujal ning koolide sulgemist soovitasid kriisikomisjonid üle Eesti.

Tema sõnul oli ka näha, et kui Harjumaal ja Ida-Virumaal suleti gümnaasiumid, langes kohe nakatumine keskkooliealiste õpilaste seas, kuid nüüd on see suurem nooremate laste hulgas. See oli ka üks põhjus, miks otsustati peatada kõigi klasside kooliskäimine.

Lisaks on koolide täielikul kinnipanekul lihtsam koolitööd organiseerida, leidis minister.

Küsimusele, mis saab pärast 10. jaanuari, kui koolivaheaeg lõppeb, ütles Aab, et kindlasti ei jää kehtima praegu kehtestatav kord. Ta avaldas lootust, et distantsõpe võimaldab nakatumise alla viia ja taastada koolitöö uuel aastal. Ministeerium praegu siiski veel kaalub ja teeb ettevalmistusi jaanuari suhtes, lisas ta.