Kõlvart: väiksemad lapsed peaks igal juhul koolis ja lasteaias käima

"Täna on meie seisukoht, et nooremate klasside õpilased peaksid käima koolis, lasteaiad peaks olema avatud. Ülejäänud klassid peaks jätkama kas distantsõppel või kasutama hübriidõpet, kus nad saaks üle nädala koolis käia," rääkis Kõlvart ERR-i venekeelse telekanali ETV+ uudistesaates pühapäeva õhtul.

Linnapea tunnistas, et ehkki koolipiirangud kehtestab valitsus, on Tallinnal oma seisukoht, mida on ka korduvalt avaldatud. "Me rääkisime juba alates septembrist profülaktika vajadusest, et pääseda järgnevatest piirangutest," rõhutas Kõlvart.

Rääkides jõuluvaheaja järgsest koolikorraldusest, luba Kõlvart teha kõik, et kergendada nii õpetajate, õpilaste kui lapsevanemate koormust ka sellisel juhul, kui koolid suletuks jäävad.

Keskerakondlasest linnapea tõdes, et riigi ja linna omavaheline suhtlus ei olnud detsembris, kui koolid kaugõppele saadeti, õnnestunud: "Tuleb tunnistada, et suhtlus oli tõesti ebaõnnestunud. Saime kahe päeva jooksul riigilt kolm erinevat signaali ja pidime kolm korda reageerima. Seepärast peaksime kõik mõtlema sellele, kuidas tulevikus sellist olukorda vältida. Siin on oluline pikaajaline planeerimine, millest Tallinn on rääkinud juba alates juulist. Erinevad meetodid oleks pidanud riigi tasandil eelnevalt läbi mõtlema."

Rääkides linna ja riigi suhtlusest, märkis Kõlvart, et ehkki valitsuse koosseisus on ka endine linnapea Taavi Aas, siis info liigub, kuid "alati ei õnnestu saavutada ühesugust seisukohta".