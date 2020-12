Tallinnas pääsevad 1.-3. klassi õpilased järgmisel nädalal koolimajja

Kõlvarti sõnul tehti kiire otsus seetõttu, et paljud algkooli laste vanemad ei suuda nii kiiresti leida lahendust, mida järgmisel nädalal lapsega peale hakata.

"Kuna valitsuse otsus tekkis üleöö ja mitte kõik lapsevanemad polnud suutelised leidma lahendust järgmiseks nädalaks – kellega laps jääb koju, millega ta tegeleb. Selliseid signaale me hakkasime saama viimase päeva jooksul päris palju. Me otsustasime, et tuleb leida kiire lahendus ja meil oli kohtumine koolijuhtidega. Me anname lapsevanematele teada, et juhul kui tõepoolest pole teist võimalust, siis saab algkoolilapsi tuua ka kooli ja kool leiab nendele tegevusi hommikul kella kaheksast kuni päeval kella kaheni," ütles Kõlvart ERR-ile.

Kõlvart märkis, et lapse peaks kooli tooma vaid hädavajadusel, kui tõesti ei leita lapsele kodus tegevust või kedagi koju hoidjaks. "Nendel, kellel pole muud alternatiivi ehk nad ei suuda leida lastele tegevusi ja kelle pole võimalus leida kedagi, kes oleks lastega kodus, on loodud selline operatiivne võimalus. Me pöördume vanemate poole, et nad kasutaksid seda ainult siis, kui on hädavajadus," märkis Kõlvart.

