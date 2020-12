Eesti linnad üritavad vältida rahvahulkades aastavahetuse tähistamist

Linnad üle Eesti on teinud muudatused tavapärasesse aastavahetuse programmi selleks, et vältida suuremaid rahvakogunemisi. Tallinn korraldab ühe suure ilutulestiku asemel mitmeid väiksemaid, mida inimesed saavad vaadata kodust lahkumata.

Sellist tavaks saanud pilti, kus pealinlased Vabaduse väljakul ühiselt uut aastat tervitavad ja ilutulestikku jälgivad tänavu ei näe, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Lasnamäe linnaosa vanem Vladimir Svet ütles, et ilutulestikud jäävad, kuid on väiksemad ja tuuakse asumitesse ja linnaosadesse nii, et suured rahvahulgad ei peaks kesklinna tulema.

"Linn valmistab ette kava selle kohta, kus hakkavad need ilutulestikud toimuma üle terve linna. Ja on juba välja kuulutatud, et Vabaduse väljakul traditsioonilist suurt aastavahetuse kontserti ja ilutulestikku ei tule," ütles Svet.

Need, kes siiski vanaaasta õhtul kesklinna jalutuskäiku planeerivad, saavad vaadata pealinna suurimat ilutulestikku, kas Reidi teel või Russalka kandis näiteks inglirannas. Seal on piisavalt ruumi selleks, et täita 2+2 reeglit.

Ühtlasi kutsub linn oma kodanikke üles mitte paugutama omal käel koduhoovides seades nii ohtu kaaskodanikud ja rikkudes lemmikloomade rahu.

Tartu linnavalitsus ei ole veel otsustanud, kuidas tänavu aastavahetust tähistatakse. Igal aastal on Tartu linn korraldanud suurejoonelise ilutulestiku, mida tartlased Emajõe kallastele vaatama kogunevad. Ka tänavu on linn ilutulestiku hanke teinud ja võitja välja valinud ning tulevärk loodetakse siiski korraldada. Kas ja kuidas see täpsemalt toimuma saab, on praegu veel arutluse all.

"Me oleme läbi viinud hanke, saanud väga häid pakkumisi, valinud välja nende hulgast sellise innovatiivse ja keskkonnasõbralikuma lahenduse, mille müraefekte on vähe ja me oleme valmisolekus. Aga eks see sõltub, milline on epidemioloogiline olukord. Inimesed kipuvad ikka ise sellist kaootilist ilutulestikku korraldama ja tõenäosus, et mida linn vähem korraldab, seda rohkem jällegi tehakse sellist kaootilist ilutulestikku. Nii et see üks keskne võiks olla, meil on soov ilutulestik korraldada. Aga eks nüüd elu näitab," rääkis Tartu linnapea Urmas Klaas.

Pärnus ei toimunud aastavahetuse ilutulestikku juba eelmisel aastal ja seda pole kavas tänavugi. Keskväljakule või Iseseisvuse väljakule kuuse alla võib vana aastat ära saatma ja uut vastu võtma tulla, aga koroonaohu tõttu tuleb hoida mõistlikku vahemaad.



Pärnu linnavalitsuse avalike suhete teenistuse juhataja Anu Juurmaa-Saks ütles, et inimesed võiksid pidada pidusid väiksemates seltskondades. "Oleksid kodus või käiksid lihtsalt linnas ringi, kus on hästi palju ilu. Praegu ikkagi viirus levib. Me mõtlesime, et 31. detsembril võiks ju midagi toimuda, väiksed plaanid olid, aga seekord jäid need tegemata. Võib-olla järgmine aasta teeme midagi suuremat," sõnas ta.

Haapsalu linnavalitsus otsustas traditsioonilise ilutulestiku ära jätta. Linnavalitsus paneb inimestele südamele, et koroonaohu tõttu ei maksa vanaaasta õhtul suurtes seltskondades koguneda.



Haapsalu linn on korraldanud igal aastavahetusel vanalinnas suure ilutulestiku. Kui esialgu plaaniti tänavu pürotehnikast loobuda ja asendada see laser-showga, siis nüüd teatas linn, et ei tule ka seda, sest öösel peetaval massiüritusel ei oleks võimalik osalejate arvu kontrollida.

Päris emotsioonideta vana-aasta viimane päev Haapsalus siiski ei jää. Haapsalu aselinnapea Tõnu Parbuse sõnul on plaanis seada selleks õhtuks üles valgusinstallatsioonid. Et inimesed oleksid hajutatud on valguskaunistused paigutatud linnas mitmesse erinevassse paika ja lülitatakse juba kaks tundi enne keskööd välja. Parbus pani elanikele südamele, et nad ei koguneks aastavahetusel suurtes gruppides.

"Vana-aasta õhtul me kutsume inimesi kella neljast kella kümneni värskes õhus jalutama ja siis uue aasta vastu võtma kodus," lausus Parbus.