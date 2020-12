Eestimaa Ühendatud Vasakpartei palus siseministeeriumilt abi oma liikmeskonna kontrollimiseks, et näha palju on seal Venemaa kodanikke ning surnuid inimesi.

Ühendatud Vasakpartei juhatuse asendusliige Julia Lindvall kirjutas siseminiseerumile, et ametlike andmete järgi on erakonnas 1800 liiget (äriregistri andmetel 14. detsembri seisuga täpselt 1700 - toim), aga pistelised kontrollid on näidanud, et see number ei pea paika.

"Kuna kohtu poolt määratud asendusliikme üks põhiülesandeid on erakonna üldkogu kokkukutsumine, tuleb mul hinnata, missugune on Eestimaa Ühendatud Vasakpartei liikmeskond," selgitas Lindvall.

Ta palus siseministeeriumi abi liikmeskonna kontrollimiseks, et välja selgitada, millised nimekirjas olevad inimesed on surnud ning millised inimesed pole Eesti kodanikud.

"Tegemist on isikuandmete töötlemisega ja meie soov on, et meie tegevused oleks seaduslikud. Kui erakonna tegelik liikmeskond on alla 500, siin pean esitama avalduse erakonna ümbertegemiseks tavaliseks mittetulundusühinguks või likvideerima ühingu," lisas ta.

Ühendatud Vasakpartei eelkäijaks on Eesti Kommunistlik Partei. Erakond on kandnud ka nime Eesti Demokraatlik Tööpartei ja Eesti Sotsiaaldemokraatlik Tööpartei. Praegust nime kannab erakond 2004. aastast.