Prokuratuur lõpetas Mstislav Rusakovi suhtes algatatud kriminaalmenetluse

"Sel nädalal lõpetati kriminaalmenetlus selles asjas, kuna uurimine tegi kindlaks, et alust süüdistuse esitamiseks ei ole," ütles Põhja ringkonnaprokuratuuri pressiesindaja Kaarel Kallas ERR-i venekeelsele uudisteportaalile.

Politsei otsis 2019. aasta juulis läbi Rusakovi kodu ning hiljem ka ühenduse kontori, kuid Rusakovi kinni ei peetud. Prokuratuuri teatel toimus läbiotsimine karistusseadustiku paragrahv 281 alusel, mis puudutab ebaõigete andmete esitamist kohturegistri pidajale, Eesti väärtpaberite keskregistrile, abieluvararegistrile, notarile ja kohtutäiturile. "Rusakovi keegi kinni ei pidanud," ütles prokuratuuri esindaja ERR-i venekeelsele portaalile. Rusakovi kolleegi ühendusest Vene kool Eestis Alisa Blintsova teatel võttis politsei mehe kodust kaasa elektroonilised andmekandjad ja sidevahendid ning samuti mõned paberdokumendid.

"Kriminaalmenetlus minu suhtes lõpetati kriminaalmenetluse seaduse paragarahvi 191 alusel, mis ütleb, et kriminaalmenetlust ei alustata, kui selleks puudub alus. Tegelikult oli algusest saadik näha, et tsiviilmenetlusest püütakse teha kriminaalmenetlust. Aga selleks, et see silmnähtav asi selgeks teha, oli politsei ja prokuratuuril vaja algatada kriminaalmenetlus ja viia 15 kuu vältel läbi uurimine, sealhulgas minu korteri ja MTÜ Vene koos Eestis büroo läbiotsimine. Hea, et see absurd vähemalt praegu lõppes," rääkis Rusakov.

"Tuleb tunnistada, et väga meeldiv on tunda ennast Kafka "Protsessi" osalisena. Aitäh nendele, kes kogu see aeg mulle kaasa elasid ja mind toetasid. Kahjuks ei saa ma neid sõnu öelda Leonid Olovjanišnikovile, kes eelmise aasta detsembris meie hulgast lahkus. Tema soovitused aitasid mul leida kriminaaprotsessis õige käitumisviisi," lisas Rusakov.

Rusakov on EÜVP liige ning oli mõnda aega ka selle esimees. 2018. aasta detsembri alguses pöördusid kuus EÜVP liiget eesotsas Julia Sommeriga prokuratuuri poole palvega algatada kriminaalasi sama erakonna liikmete Rusakovi, Alisa Blintsova ja Dmitri Suhhoruslovi vastu, kuna viimased tegid äriregistris muudatusi erakonna liikmete nimekirjas. Kolmik esindab konkureerivat tiiba EÜVP-s, mis võitleb parteis võimu saamise nimel.

Pöördumise alusel algatas prokuratuur karistusseadustiku paragrahv 281 alusel kriminaalasja. Kui ERR-i venekeelne portaal juulis uurimise kohta küsis, kinnitas prokuratuur, et käib aktiivne menetlus ning mõni päev hiljem saabus ka teade läbiotsimisest Rusakovi juures.

Sommeri ja Rusakovi leeride võitlus kandus ka riigikogu valimistele, kus mõlemad esitasid oma nimekirja, kuid valimiskomisjon arvestas neist viimast, Sommeri toetajate esitatud 11-liikmelist kandidaatide nimekirja. EÜVP riigikokku ei pääsenud, kogudes 511 häält.