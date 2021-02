New Yorgi kuberneri süüdistatakse koroonasurmade varjamises

USA osariigi New Yorgi kuberner Andrew Cuomo seisab silmitsi üha süvenevate süüdistustega, et ta varjas tegelikku koroonaviirusest tingitud hukkunute arvu hooldekodudes.

Cuomo administratsioon vähendas kuude kaupa avalikustatud surmajuhtumite koguarvu osariigi hooldekodude elanike hulgas. Nüüd on see arv 15 000, varem teatas kuberneri büroo 8500 surmast.

New Yorgi hooldekodudes elab ligi 90 000 inimest ja uute andmete kohaselt suri neist koroonaviiruse pärast umbes seitsmendik, teatas ABC News.

Suurem hukkunute arv New Yorgi osariigi hooldekodudes avaldati ainult mõni tund pärast peaprokuröri Letitia Jamesi esitatud aruannet, milles uuriti Cuomo administratsiooni suutmatust kaasata ametliku statistikasse surnud hooldekodude elanikke.

Uued andmed toetasid Associated Pressi eelmise kuu uurimistulemusi, mille kohaselt New Yorgi osariik võis koroonaviirusest tingitud surmajuhtumeid alahinnata tuhandete kaupa.

Hooldekodude elanike sugulased soovivad teada, miks Cuomo ja tema juhitav osariik ei teinud rohkem hooldekodude elanike eraldamiseks, mille käigus nakatunud oleks pandud välihaiglatesse.

"Cuomo ei teadnud, mida ta tegi, või ta ei hoolinud sellest," ütles Debra Diehl, kelle isa suri eelmisel aastal koroonaviiruse tõttu ühes New Yorgi osariigi hooldekodus.

Fordhami ülikooli politoloogi Christina Greeri sõnul seavad hiljutised suuremate koroonaviirusest tingitud surmade arvu avalikustamised küsimärgi alla Cuomo administratsiooni usaldusväärsuse.

"Kas saame usaldada kubernerbüroost välja tulevaid uudiseid? Kas me saame usaldada teda ka näiteks koolide osas?" küsis Greer.

Sel nädalal ilmnesid uued üksikasjad, miks teatud New Yorgi hooldekodude andmeid hoiti saladuses, kuigi nende nägemist taotlesid osariigi seadusandjad.

"Andmed hilinesid, kuna ametnikud olid mures, et Trumpi administratsiooni juhitud justiitsministeerium kasutab andmeid meie vastu," ütles Cuomo nõunik Melissa DeRosa.

Cuomo sõnul on tema vastane kriitika poliitiline ja tuhandete hooldekodude elanike surmasid on alati osariigis arvestatud.

"Surid haiglas, surid hooldekodudes - nad surid," ütles Cuomo 29. jaanuaril

Cuomo on varasemalt teatanud, et kandideerib New Yorgi kuberneriks uuesti 2022. aastal. Viimastel nädalatel on teda kritiseerima hakanud aga tema enda demokraatliku partei liikmed.

"Kuberneri tegevuse läbipaistvuse puudumine, mis on seotud tema administratsiooni hooldekodude tegevusega on vastuvõetamatu," ütles New Yorgi osariigi senaator John Mannion.

Cuomo kirjutas eelmisel aastal ennast kiitva raamatu koroonaviirusest tingitud kriisi juhtimisest. "Sa näitad mulle inimest, kes ei kontrolli ja ma näitan sulle siis inimest, kes tõenäoliselt pole eriti edukas," kirjutas Cuomo raamatus.