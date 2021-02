"Prokuratuuri uurimisprotsess on varajases staadiumis ja keskendub kuberneri koroonaviiruse rakkerühma mõne tähtsama ametniku liikme tegevusele," teatas asjaga kursis olev anonüümne allikas USA ajalehele Times Unionile.

Brooklyni prokuratuuri pressiesindaja John Marzulli sõnul ei saa nad kinnitada ega ümber lükata, kas uurimist Cuomo meeskonna suhtes on alustatud.

Jaanuaris andis New Yorgi osariigi peaprokurör Letitia Jamesi büroo välja raporti, milles jõuti järeldusele, et Cuomo administratsioon on viivitanud koroonaviirusest tingitud surmade arvu teatamisega, eelkõige puudutas see New Yorgi hooldekodusid.

Cuomo teatas oma koroonaviiruse töörühma loomisest eelmise aasta märtsis. Esialgselt kuulus sinna 13 liiget, mida juhtis tema endine personaliülem Linda Lacewell. Meeskonda kuulusid veel New Yorgi osariigi tervishoiuvolinik Howard Zucker, kuberneri sekretär Melissa DeRosa ja Cuomo nõustaja Beth Garvey.

"Nagu me avalikult ütlesime, siis justiitsministeerium (DODJ) on seda juba mitu kuud uurinud. Oleme nendega koostööd teinud ja teeme seda ka edaspidi," ütles kuberneri pressiesindaja Richard Azzopardi.

Azzopardi ei avaldanud, kas mõnda Cuomo administratsiooni liiget on küsitletud või kas neile on kohtukutseid kätte antud.

Tegemist poleks esimese korraga kui New Yorgi osariigi föderaalprokurörid on alustanud Cuomo kaastöötajate suhtes uurimist.

"Manhattani prokuratuur on uurinud pettuse ja altkäemaksu juhtumit, millega olid seotud ka Cuomo tippabilised," teatas Times Union.

Iowa osariigi senaator Chuck Grassley tegi kolmapäeval avalduse, milles kutsus president Joe Bidenit üles lubama New Yorgi põhjaringkonna prokuröril Antoinette Baconil uurida Cuomo admnistratsiooni tegevust hooldekodude surmajuhtumite mitteteatamisel.

Grassley teatas, et New Yorgi Manhattani ringkonnaprokurör Audrey Strauss on Cuomo sekretäri DeRosa ämm ja teda ei tohiks lubada osaleda uurimisel.

Sel nädalal teatas Cuomo, et tema administratsioon tekitas "tühimiku", mille käigus jäid esitamata nõutud andmed õigel ajal.

"Vaata, ma olen korduvalt öelnud, et me tegime vea tühimiku loomisel. Kui me ei esitanud teavet, lubas see ajakirjandusel, küünikutel ja poliitikutel tühjust täita," ütles Cuomo.

Nii vabariiklased kui demokraadid on nõudnud New Yorgi osariigi hooldekodupoliitika suhtes sõltumatut uurimist. Mõned kriitikud on tõstatanud küsimusi selle kohta, kas Cuomo administratsiooni poliitiliste otsuste ja hooldekodude vahel võis olla erihuve, näiteks ärilisi.