Saksamaa valitsuspartei kristlikud demokraadid (CDU) korraldab 16. jaanuaril digitaalse parteikonverentsi, et valida omale uus esimees ja juhatus.

Tegemist on esimese digitaalse parteikonverentsiga CDU ajaloos.

CDU teatel algab partei veebikonverents 15. jaanuaril kell 18.00. 16 jaanuaril valitakse erakonnale uus esimees ja juhatuse liikmed.

CDU esimeheks kandideerivad endine riigikogu fraktsioonijuht Friedrich Merz, Põhja-Reini Vestfaali Liiduvabariigi esimees Armin Laschet ja välispoliitika ekspert Norbert Röttgen.

CDU väitel osalevad kolm kandidaati esialgu digitaalsel hääletusel. Seejärel ootab võitjat posti teel hääletus, kus kaks kaotajat enam ei osale.

"Kolm kandidaati aktsepteerivad digitaalsete valimiste tulemust ja taanduvad postivalimisest. See tagab, et järgnev postihääletus ei too digitaalse hääletusega teistsuguseid tulemusi," teatas CDU oma avalduses.

CDU peasekretär Paul Ziemiak kavandab õiguslikult turvalist hääletamisprotseduuri.

"Tahame iga hinna eest vältida kohtuprotsesse," ütles Ziemiak.

CDU on uut juhtkonda proovinud valida juba terve aasta. Veebruaris teatas partei praegune esimees Kramp-Karrenbauer taandumisest, kuid koroonaviiruse epideemia pärast on kõik parteikonverentside toimumised tühistatud.