Saksa kristlike demokraatide uue juhi valimiste eelõhtul on selge vaid see, et värske erakonnaliider on mees Nordrhein-Westfaleni liidumaalt. Sealt on pärit nii ärimees Friedrich Merz, Bundestagi väliskomisjoni esimees Norbert Röttgen kui ka liidumaa peaminister Armin Laschet, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Viimaste arvamusküsitluste järgi on populaarseim Merz, keda on ajakirjanduses nimetatud ka saksa Donald Trumpiks. Kuid erakonna juhi valivad siiski piirkondadest valitud 1001 delegaati, kes laupäeval virtuaalselt kohtuvad.

Valimistest osa võtva kristlike demokraatide Lõuna-Badeni regiooni juhi ja europarlamendi liikme Andreas Schwabi sõnul pole temagi veel otsustanud, keda valida.

"Ma usun, et valik on lõpuks kahe kandidaadi vahel. Armin Lascheti, kellel liidumaa peaministrina on olnud kriisis palju vastutust, ja Friedrich Merzi, kes on väga karm juht," arvas Schwab.

Tema analüüsiga nõustub ka ajalehe Süddeutsche Zeitungi parlamendibüroo juht Cerstin Gammelin. Tema sõnul peab erakond otsustama, kas kandidaat peaks olema n-ö Merkeli töö jätkaja.

"See kandidaat oleks Armin Laschet. Armin Laschet on kandidaat, kes suudaks teatud mõttes erakonda ühendada. Aga teine küsimus on see, kas seda tahab ka erakond? Võib-olla tahab erakond nüüd muutust konservatiivsemas suunas. Selle saaksid nad juhul, kui valiksid Friedrich Merzi," selgitas Gammelin.

Koroonapandeemia tõttu toimub hääletus erilisel moel. Kõigepealt viiakse kongressil läbi virtuaalne hääletus, mille käigus saadakse esialgsed tulemused ehk võitja selgitatakse välja. Ja seejärel peavad kõik delegaadid saatma kirja ka partei peakontorisse, et oma häält juriidiliselt kinnitada. Kuid kas ei võiks see olla võimalus suuremaks segaduseks kui tulemsued on tasavägised?

"Minu tunnetus on, et kui üks kandidaatidest võidab kas või ühe häälega, siis kõik ülejäänud tunnistavad oma kaotust. Me ei ole veel Ameerika Ühendriigid," ütles Schwab.