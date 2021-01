CDU uueks esimeheks valiti Armin Laschet

Saksamaa Kristliku-Demokraatide Liidu (CDU) uueks esimeheks valiti laupäeval Armin Laschet, kes siiani on olnud Saksamaa suurima liiduvabariigi Põhja-Reini Vestfaali juht.

Lisaks Laschetile konkureerisid erakonna juhi kohale ka Friedrich Merz ja Norbert Röttgen. Esimeses voorus sai Röttgen 224, Merz 385 ning Laschet 380 häält, vahendab Politico.

Teine voor toimus vaid kahe kandidaadi vahel ning seal kogus Lachet juba 521 häält ehk Merz pidi 466 häälega tunnistama kaotust.

Samas ei tähenda, et Laschet kohe uueks parteijuhiks saab, vaid valimistulemust on vaja ka kirjalikult kinnitada. Laupäevased valmised olid digitaalsed, seega peavad delegaadid oma valiku veel välja printima ning Berliini partei peakontorisse saatma. Ametlikult kinnitatakse tulemus 22. jaanuaril.

Laschet on poliitikas tegutsenud juba 1989. aastast. Ta on lubanud võidelda tugevamalt araabia päritolu kriminaalsete grupeeringutega ja lubanud mitte rakendada rohelist poliitikat, kui see peaks ohustama Saksamaa tööstust.