Lätis on teada, et karmimad piirangud jõustuvad järgmise nädala esmaspäevast, kuid millised piirangud täpselt olemas saavad, selgub neljapäeval.

Teisipäeval toimunud Läti valitsuse kriisinõukogu istungil otsustati vaid, et nooremate laste koolivaheaega pikendatakse nädala võrra, 11. jaanuarini, ning et Riia tehnikaülikooli ja teiste Läti kõrgkoolide baasil luuakse labor, mis hakkab testima Lätis müüdavate kaitsevahendite vastavust nõuetele, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Kaitsevahenditega on Lätis suured probleemid, sest maskid ja ülejäänud vahendid, mida poodides müüakse, on kohati mittekõlblikud.

Suuremad ja täpsemad otsused piirangute kohta teeb Läti valitsuse sellel neljapäeval, kuid juba praegu on teada, et nii karme piiranguid, nagu kehtestas Leedu, Läti kasutusele ei võta.

Samas on uued piirangud põhjendatud, et sest Läti haiglates on koroonapatsientidega olukord väga hull: praegu on COVID-i patsiente haiglates 840 ning prognooside järgi tõuseb nende arv tuhandeni.

Piirangud, mille valitsus kehtestab, puudutavad tõenäoliselt kaubandust.