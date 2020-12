Kiik: nakatunute juurdekasvu protsent on pidurdumas

Sotsiaalminister Tanel Kiik (KE) ütles, et koroonaviirusesse nakatunute protsent on viimastel nädalal pidurdumas. Kiik usub, et tuleva aasta jooksul saab Eesti viirusest võitu.

"Kui vahepeal meil oli nädalaid, kus iganädalaselt kasvas nakatunute arv 20-30 protsenti, mõni nädal ka 50 protsenti, siis eelmine nädal tõi alla 10 protsendise kasvutempo, ehk kaheksa protsenti. Ka praegu me liigume umbes sarnases tempos. Tuleb natuke veel pingutada, natuke veel seda nakatumiskordajat alla saada, see on kõigi meie kätes ja võimuses," rääkis Kiik.

Tanel Kiik kutsus kõiki üles hoiduma pidudest ja hoidma distantsi, et jaanuaris saaks võimalikult tavapärasesse rütmi naasta.

"Kindlasti enne laialdast vaktsineerimist ei ole võimalik kõiki piiraguid kaotada. Aga näiteks kooliõppe küsimused ja haiglate ülekoormuse vältimine on meie ühistes kätes," lausus Kiik.

"Kui me veel jõulude ajal pingutame ja kõike seda suudame, siis ma olen kindel, et uus aasta tuleb helgem," lisas ta.

"Vaktsiinide turule tulek annab võimaluse viirus saada kõigepealt riskirühmadest, haiglakeskkondadest ja hooldekodudest välja ning seejärel laiemalt läbi kogu Eesti elanikkonnale vaktsineerimise tasuta võimaldamise saame aastal 2021 kindlasti lugeda Covid-19 Eestimaa pinnal võidetuks," lisas Kiik.

"See, kas ta juhtub globaalselt, on omaette küsimus," lisas ta.

Vaktsiinide saabumist võrdles Kiik finišisirgega, mis nähtavas kauguses terendab. "Aga nii nagu spordis, kui finišijoon paistab, siis me ei hakka mitte lõdvemalt sörkima, vaid siis me pingutame eriti tugevalt," lausus Kiik.

"Praegu ei ole lõdvaks laskmise aeg, vaid lõpupingutuste aeg. Järgmised nädalad ja kuud on selles vaates äärmiselt olulised," lisas sotsiaalminister.

Peaminister Jüri Ratas (KE) rääkis, et võimaliku eriolukorra kehtestamist ei ole valitsus praegu üldse arutanud.

Välisminister Urmas Reinsalu (Isamaa) täpsustas, et kevadel sai eriolukord kehtestatud seetõttu, et seaduslik raamistik ei võimaldanud vajalikke piiranguid eriolukorrata kehtestada.

"Me muutsime kevadel seadusi, me andsime pädevused terviseametile, ka valitsus sai pädevusi. Kas meil on hetkel mingeid küsimusi, mida me täna tajutavas perspektiivis näeme, et valitsusel või terviseametil ei ole pädevust teha ja seetõttu jäävad abinõud kasutamata viiruse tõrjeks, siis hetkel seda olukorda ei ole," rääkis Reinsalu.

Reinsalu märkis, et sügisesel perioodil ei ole võimalik eriolukorra kehtestamine kordagi laual olnud.