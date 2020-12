Putini sõnul on kahe riigi suhted sattunud USA sisepoliitika pantvangi, kuid loodetavasti leiavad osa kahepoolseid probleeme uue administratsiooni ajal lahenduse.

"Vene-USA suhted on sattunud USA sisepoliitika pantvangi. Minu arvates on see halb nende endi jaoks, kuid see on nende valik, las teevad, mis tahavad. Lähtume sellest, et vastvalitud USA president mõistab, mis toimub, ta on kogenud nii sise- kui välispoliitikas ja arvestame sellega, et kõik tekkinud mured ja kui mitte kõik, siis vähemalt osa neist uus administratsioon lahendab," ütles Putin.

Putin oli üks viimaseid suurriikide liidreid, kes Bidenit novembris peetud presidendivalimiste võidu puhul õnnitles, oodates selleks ära valijameeste kogu otsuse. Sel nädalal ütles ta, et on koostööks uue valitsusega valmis.

Mõnede ootuste järgi võtab Biden Venemaa suhtes karmima positsiooni kui ametist lahkuv Donald Trump, keda ta kritiseeris valimiste ajal autokraatidega, nende seas Putiniga, sõbrustamise eest.

Vene riigipea sõnul on ebatõenäoline, et Trump oma ametiaja lõppedes poliitikast lahkub, kuna tema toetajaskond on suur.

"Trumpil, tundub, ei ole mingit vajadust töökohta otsida. Tema poolt hääletasid pea pooled ameeriklased, kui rehkendada hääletajate, mitte valijameeste järgi. Tal on USA-s küllalt suur toetus ja nagu ma mõistan, ei kavatse ta poliitikast lahkuda," lausus ta.

Putin on võitnud neljad presidendivalimised ja muutis hiljuti põhiseadust viisil, mis lubab tal jääda presidendiks kuni 2036. aastani.

Bidenist saab neljas USA president alates Putini võimuletulekust 2000. aastal.

Putin: minu ja kaaskonna uurimiste taga on USA eriteenistused

Putin ütles samas, et tema hinnangul on tema pere ja lähikondlaste uurimise taga ajakirjanduses USA välisministeerium ja eriteenistused.

Presidendilt küsiti pressikonverentsil uurimiste kohta, milles viidatakse anonüümsetele allikatele ja häkkerite arhiividele ja räägitakse Putini perekonnast.

"Need on USA välisministeerium ja eriteenistused, vaat nemad ongi autorid. Vähemasti tehakse seda nende ülesandeil. See on täiesti silmnähtav," ütles ta.