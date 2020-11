Helme hoiatas Huawei määrusega kaasnevate miljonikulude eest

Valitsus kavatseb lähiajal keelustada kõrge riskiga tehnoloogia kasutamise sidevõrkudes. Eeskätt puudutab see Huawei seadmeid, millel rajaneb praegu Elisa sidevõrk. Elisa juht Sami Seppänen on öelnud, et ettevõte on valmis kulude võrguseadmete väljavahetamise kompenseerimiseks pöörduma riigi vastu kohtusse.

Majandusministeeriumis koostatud eelnõu ei näe ette kompensatsioonimehhanismi, seega saabki sideettevõte hüvitist taotleda vaid kohtu kaudu. Elisa hindab seadmete kiire väljavahetamise hinnaks umbes 80 miljonit eurot, riigi arvestuste kohaselt peaks hakkama saama umbes 50 miljoniga. Martin Helme (EKRE) sõnul pole määruse eelnõus sõnagi sellest, mis saab siis, kui riik peab hakkama ettevõtjatele kompensatsiooni maksma.

Helme juhtis erakonnakaaslasest IT-minister Raul Siemile saadetud kirjas tähelepanu asjaolule, et määrusega kaasnevaid kulusid on olulises mahus alahinnatud ning kirja pole pandud ka võimalike kulude katteallikaid.

"Seletuskirjas ei ole antud ülevaadet sellest, kas ning mis ulatuses võib sideettevõtetel olla õigus nõuda riigilt hüvitist pärast määruse rakendamist selle eest, et osa nende senistest investeeringutest n-ö luhtuvad ja nad peavad oma teenuse osutamiseks kasutatavaid seadmeid välja vahetama. Samuti pole käsitletud võimalikke nõudeid seoses võimaliku äritegevuse takistumise ja konkurentsipositsiooni halvenemisega," kirjutas Helme.

Helme hinnangul on hädavajalik lisada seletuskirja võimalikud kulud riigile ja nende katteallikad.

Riigi küberturvalisuse poliitika juht Raul Rikk on öelnud "Aktuaalsele kaamerale", et riigi seisukohast oleks parem kohtuteed vältida ning Elisaga peetakse läbirääkimisi.

Valitsusse jõuab eelnõu detsembris

Määruse eelnõus oli algselt määruse jõustumise ajaks märgitud 1. november, kuid kuivõrd eelnõu avalik konsultatsioon lõppes alles oktoobri lõpus, jõuab eelnõu valitsuse lauale alles detsembris, ütles ERR-ile majandusministeeriumi pressiesindaja Laura Laaster.

"Praegu teeme vastavalt laekunud ettepanekutele täiendusi määruse eelnõus ja seletuskirjas. Seejärel arutame seda korra veel ettevõtjatega ning peale seda esitame valitsusele – loodame detsembri esimeses pooles," ütles Laaster.

Määrus jõustub pärast valitsuse heakskiitu.

Eelnõu järgi jõustuvad sidevõrkude kasutatava tehnoloogia piirangud 1. jaanuaril 2024. Olemasolevas 4G võrgus võiks Huawei seadmeid kasutada 2030. aastani, kuid arendatavas 5G võrgus neid kolme aasta pärast kasutada ei või. Elisa sooviks selle tähtaja pikendamist või kümnetesse miljonitesse ulatuvate kulude hüvitamist.