Alar Heikla: Eestil tasub järgida sakslaste ja soomlaste IT-turvalahendust

Huawei on pidanud lõppeval aastal nii Eestis kui ka mujal Euroopas tõrjuma väiteid justkui peituks meie telekommunikatsiooni seadmetes mingisugune eriline julgeolekuoht. Näiteks välistas septembri lõpus Eestis valminud sidemääruse eelnõu Euroopa Liitu, NATO-sse ja OECD-sse mittekuuluvate riikide tootjate seadmete kasutamine sidevõrkudes.

Reaalse turvalisusega on sellisel määratlusel loomulikult väga vähe pistmist, sest valedes kätes kujutavad iga tootja seadmed endast ohtu. Sõltumata sellest, kas seadmete tarnijaks märgitakse Ameerika või Euroopa päritolu ettevõte, suur osa telekommunikatsiooni seadmete komponentidest valmib ikkagi Hiinas.

Sellise lähenemise taga võis tunda ebakindlust, et Eestil napib võimalusi telekomitehnoloogia professionaalseks hindamiseks. Saksamaa ja Soome telekommunikatsiooni turvalisust reguleeriv seadusandlus annab nüüd kindlustunde, et Eesti lähimatel ja olulisematel liitlastel on turvariskide hindamise ja kontrollimise võimekus olemas, uuendusi ja konkurentsi kahjustamata. Nende oskusteabele ja toetusele saab tugineda ka Eesti.

Saksamaa valitsus tegi parlamendile ettepaneku, millega seatakse karmid kuid võrdsed tingimused kõikidele telekommunikatsiooni seadmete tarnijatele. Kantsler Angela Merkel toetas väga jõuliselt selliste tehnilise lahenduse leidmist, mis nõuaks kõigilt teenusepakkujatelt rangete tehnoloogiliste testide läbimist ja läbipaistvat tegutsemist võrgu turvalisuse eest vastutavatele asutustelt.

Siseminister Horst Seehofer selgitas ajalehele Handelsblatt, et valitsus püüdis luua õigusliku aluse, mis aitaks lahendada võrgu turvalisuse probleeme, kuid hoiaks turu avatud ka konkurentsivõimelistele tehnoloogiatele. "Oleme loonud regulatsiooni, mis võimaldab meil usaldusväärsust asjakohasel moel jälgida. Meie julgeolekuhuvidel oli suur roll, " ütles Seehofer.

Saksamaa seadusandlus võimaldab Hiina toodetele piirangute seadmist vaid juhul, kui nendest lähtub otsene oht julgeolekule. Ühe või teise poliitika meeldimine või mitte meeldimine ei saa olla piirangute aluseks. Samuti tarnija päritoluriik.

Nüüd sai Huawei ametliku kinnituse Saksamaa ametivõimudelt, et läbisime edukalt telekommunikatsiooni võrkudes osalemise eeltingimuseks oleva turvalisuse testi, mis annab meile Euroopa suurimas majandusruumis täieliku tegevusvabaduse.

Ma rõhutan, et seejuures pole tegemist mingisuguse nn Huawei testiga, vaid nõuete kogumiga, millele peavad vastama kõik telekommunikatsiooni seadmete tarnijad. Huaweile tähendab edukas testi läbimine väga palju, sest tarnime seadmeid suurele osale Saksamaa telekommunikatsiooni ettevõtetest.

"Soome turvalisus saab tagatud ilma turgu kahjustamata. Järelevalve poolt langetatavad otsused peavad tuginema ainult tõestatud faktidel."

Soomes vastu võetud sideseadus sarnaneb olemuselt Saksamaa lahendusele, sest tagab ausa konkurentsi tarnijate vahel ning seab läbipaistvad kontrollimehhanismid. Ühtegi tarnijat ei välistata, kõiki turuosalisi kontrollitakse võrdse tähelepanelikkuse ja karmusega. Soome turvalisus saab tagatud ilma turgu kahjustamata. Järelevalve poolt langetatavad otsused peavad tuginema ainult tõestatud faktidel.

Kusjuures see seadus on väga karm. Just seetõttu tunneb Huawei ennast Soomes kindlalt.

Saksamaa ja Soome lähenemine on pragmaatiline, sest telekommunikatsiooni seadmete tootmine põhineb üleilmsele varustusahelale, mille julgeolekuriskide vähendamine pole võimalik ühe tootja välja lõikamisega.

Eesti valitsus on praegu ette valmistamas sideturvalisuse määrust. Huawei on saanud võimaluse kaasa rääkida ja arutleda Eesti 5G võrkude rajamise jaoks ülimalt olulisel teemal. Oleme tänulikud, et Eesti poliitikud ja tippametnikud on leidnud aega meie seisukohtade ära kuulamiseks. Me tahame osaleda Eesti turul ning ainus, mida me valitsuselt palume, on võimalus näidata oma usaldusväärsust.

Huawei toetab Eesti soovi luua telekommunikatsiooni ärile karmid turvameetmed. Regulatsioonid, mis survestavad vaid ühte turuosalist, loovad pigem ebaturvalisust ja ebaõiglust.

Meie senine suhtlemine Eesti võimudega lisab kindlust, et valitsus leiab sideturvalisuse määrusele õige lahenduse. IT- ja väliskaubandusminister Raul Siem kinnitas Eesti Päevalehele antud intervjuus, et ta pole kunagi andnud ametnikele sisendit sidevaldkonna turbemäärusest kui Huawei määrusest. "Ma olen isegi sõna otseses mõttes öelnud, et me ei tohi jätta ka sellist muljet, et see on Huawei määrus. Vastasel korral devalveerub määruse sisu," ütles Raul Siem.

Huawei ei kujuta endast julgeolekuohtu. Huaweid tuleb umbusaldada täpselt samuti nagu iga selles äris osalevat ettevõtet. Julgeolekuohu kindlaks tegemiseks vajab Eesti tugevaid, karme, kuid läbipaistvaid kontrollimeetmeid.

Huawei ei karda kõrgeid nõudmisi, sest oleme Eestile usaldusväärne partner. Me kardame selgete nõudmiste puudumist, mis tegelikult ei täida turvalisuse loomise eesmärki. Huaweil pole ühtegi tagaust, seetõttu oleme alati valmis avatud suhtlemiseks läbi peaukse.