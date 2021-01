Huawei plaanib avada 2023. aastal Prantsusmaal tehase

Hiina telekomihiid Huawei, mis on väidetavate julgeolekuriskide pärast sattunud lääneriikide surve alla, kavatseb avada 2023. aastal Prantsusmaa idaosas esimese mobiilsidevõrkude tehase väljaspool Hiinat.

Tugijaamu tootva tehase ehitus peab algama sel aastal, kinnitas Huawei asepresident ja juhatuse liige Catherine Chen videopressikonverentsil.

Ta lisas, et otsus rajada tehas väljaspool Hiinat on ajaloolise tähtsusega. Esimese toodanguni loodetakse jõuda 2023. aasta jooksul.

Korporatsioon kuulutas detsembris, et investeerib Strasbourg'i lähedale plaanitavasse "Huawei Euroopa juhtmevabasse tehasesse" vähemalt 200 miljonit eurot ning kavatseb luua 300 uut töökohta.

Tehases plaanitakse toota aastas umbes ühe miljardi euro väärtuses 5G varustust.

Hiina korporatsioon on aga nii poliitiliste kui ka julgeolekuga seotud probleemide pärast tule all. Kuigi Peking on eitanud Huawei osalust isikuandmete kogumisel ja inimeste jälgimisel, piiravad või keelustavad aina rohkem riike, kaasa arvatud Prantsusmaa, Huawei varustuse kasutamist 5G mobiilside tugijaamades.