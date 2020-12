Rootsi karmistab koroonapiiranguid

Muu hulgas andis valitsus soovituse kanda ühistranspordis maski, kinni pannakse mittehädavajalikud avalikud asutused, vahendas Reuters.

"Normaalse igapäevaelu juurde pöördumine pole võimalik. Pandeemia on elu ja surma küsimus," ütles peaminister Stefan Löfven pressikonverentsil.

Rootsi on olnud nii esimese kui ka teise koroonalaine ajal hoidunud ulatuslikest sulgemistest. Viimase paari kuu jooksul on Rootsis olnud peaaegu iga nädal rekordarv uusi koroonaviirusesse nakatunuid.

Rootsis on alates kevadest surnud ligi 8000 koroonaviirusesse nakatunut, mis on mitu korda kõrgem kui naaberriikidel, samas madalam kui mitmel Euroopa riigil, kus on olnud Rootsist karmimad piirangud.