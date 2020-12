USA lõpetas Danske Eesti filiaali rahapesu juhtumi uurimise

USA rahandusministeeriumi välisvarade kontrolli büroo (OFAC) teatas laupäeval Danske Bankile, et uurimine nende Eesti filiaali tegevuse suhtes lõpetatakse, vahendas Bloomberg.

Pank ise märkis oma avalduses, et uute tõendite ilmnemisel võib OFAC siiski uurimist jätkata.

Danske on USA-s uutmise all olnud väidetava rahapesu pärast. Pank ise tunnistas kaks aastat tagasi, et nende teadmata on panga Eesti filiaalis tehtud mitteresidentide poolt 200 miljardi euro eest ülekandeid. Panga enda uurimine näitas, et enamus sellest oli kahtlase päritoluga raha.

USA hakkas Põhjamaade pankades tehtud rahaülekannete vastu huvi tundma peale seda, kui tuli välja, et tegu võib olla kahtlase rahaga Venemaalt. Danske süü tuvastamisel oleks panka oodanud märkimisväärne trahv, kirjutab Bloomberg.

Sydbanki analüütik Mikkel Emil märkis, et trahv oleks ulatunud miljarditesse dollaritesse. "Trahv tuleb nüüd väiksem, kuid käimas on teised uurimised, nii et see ei tähenda Danske jaoks veel pääsemist," lausus ta.

Danske suhtes jätkuvad uurimised Taanis ja Prantsusmaal, samuti jätkab uurimist USA justiitsministeerium.

USA võimud teatasid möödunud sügisel, et hakkavad uurima Eestiga seonduvaid Danske Banki ja Swedbanki väidetavaid rahapesujuhtumeid.