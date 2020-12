Teisipäev tuleb sajune

Hommikul on läänes üksikuid selgimisi, kohati sajab vähest vihma, idas võib veidi lörtsi- ja lumehooge olla. Lõuna- ja edelatuul on mõõdukas. Õhutemperatuur on -1st kuni +4, saartel +6 kraadini. Eesti kaguosas püsib libeduseoht.

Päev on pilves. Kohati sajab veidi vihma ja lörtsi. Õhtul jõuab saartele uus sajuala. Puhub lõuna- ja kagutuul 5-11, rannikul puhanguti 15, saartel tugevneb 7-13, puhanguti kuni 20 meetrini sekundis. Õhutemperatuur on 0st kuni +5 kraadini.