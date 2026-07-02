Reedel võib vihma sadada

Reede öösel ulatub lõunast Eestini kõrgrõhuhari ja samal ajal läheneb Skandinaaviast madalrõhkkond. Kesköö paiku sajab kohati hoovihma ning saartele jõuab UUS sajuala, mis levib edasi mandrile. Päeval jõuab madalrõhkkond üle Läänemere Eesti kohale, sajab hoovihma ja on ka äikeseoht. Tuul on mõõduka tugevusega, rannikul ja äikesepilvede all puhanguline ning õhusoe on veidi tagasihoidlikum, kui nädala alguses.

Saabuval ööl lääne poolt alates pilvisus tiheneb. Kesköö paiku jõuab saartele vihmasadu, mis levib mandrile. On äikeseoht ja kohati on udu. Tuul pöördub lõunakaarde puhudes 2-8 m/s ja sooja on 11 kuni 17 kraadi.

Hommikul sajab mitmel pool vihma ja saartel on äikeseoht. Lõunakaare tuul puhub 2-8, saartel ja läänerannikul 4-10, iiliti 14 m/s. Õhusoe jääb vahemikku 15 kuni 18 kraadi.

Päev tuleb muutliku pilvisusega ja toob kohatisi hoovihmasid. Puhub lõuna- ja kagutuul, lääne pool ka edelatuul 4-10, saartel ja läänerannikul kuni 15 m/s. Sooja on 17 kuni 22 kraadi.

Õhtu on muutliku pilvisusega. Sajab hoovihma ja mitmel pool on äikest. Puhub lõunakaare tuul 4-10, saartel ja läänerannikul ka edelatuul puhanguti kuni 15 m/s, ja sooja on kuni 19 kraadi.

Laupäeva öö hakul sajab vihma enam Lääne-Eestis, päeval üle maa, ja võimalik on ka äike. Ning sadu hõreneb õhtuks. Öösel on 10 kuni 15, päeval 17 kuni 21 kraadi. Samas vahemikus püsib ka Pühapäevane õhusoe, mil päev tuleb taas mitmel pool vihmahoogudega ja äikeseline. Ja puhub mõõdukalt tugev läänekaare tuul.

Esmaspäev ja teisipäev tulevad paari kraadi võrra jahedamad, ööd toovad kohatisi hoovihmasid, päevasel ajal sajab taas mitmel pool.