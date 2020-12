Ööpäevaga tehti Leedus 8377 koroonatesti, millest positiivsed olid 1871 ehk positiivsete testide osakaal oli veidi üle 22 protsendi.

Lisandunud 54 koroonasurma kergitas koroonasurmade arvu alates pandeemia algusest Leedus 1093-le.

Haiglates ravitakse praegu ligi 2500 inimest, kellest 186 on väga raskes seisus.

"Koroonasurmade arv kasvab Leedus väga kiires tempos ja kurvaks teeb ka suundumus, et nende hulgas on ka suhteliselt noori inimesi. Eelmisel nädalal suri koroonaviiruse tõttu seitse alla 60-aastast inimest," rääkis Leedu tervishoiuameti esindaja Justina Petraviciene rahvusringhäälingu LRT raadiouudistele.

Samas tunnistas tervishoiuametnik, et neil kõigil olid ka kaasuvad kroonilised haigused.

"Nad olid neljakümnendates ja viiekümnendates aastates. Olukord on väga tõsine ja jääb püsivalt selliseks veel mõneks ajaks. Infektsiooni tõrjumiseks peame tohutult pingutama," sõnas Petraviciene.

Alates pandeemia algusest on Leedus koroonaviirusega nakatunud 116 000 inimest.

Leedu viimase kahe nädala nakatumisnäitaja 100 000 elaniku kohta on 1412,6, mis on Euroopa riikide võrdluses kõrgeim näitaja. Kasvanud on ka Leedu koroonasuremuse näitaja 100 000 elaniku kohta, mis on viimastel andmetel 14,8. Kahe nädala eest oli see number üheksa. Võrdlusena Eestis on see 3,5 ehk üle nelja korra madalam.