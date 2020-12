Viimase 24 tunni jooksul testiti 5780 inimest, neist 2130 oli nakatunud, teatas Leedu statistikaamet esmaspäeva hommikul.

Pandeemia algusest saadik on Leedus tuvastatud 114 487 koroonaviirusega nakatumist, 50 863 inimest on paranenud, aktiivseid haigusjuhtumeid on praegu 62 670.

COVID-19 tõttu on riigis surnud 1039 inimest, 518 nakatunut on surnud muudel põhjustel.

Nädalavahetusel nakatus Leedus üle 6000 inimese: laupäeval teatati 3219 ja pühapäeval 2927 uuest nakatunust.

Venemaal registreeriti uus nakatumisrekord

Venemaal registreeriti viimase ööpäevaga 29 350 uut koroonaviirusega nakatunut, mis on suurim arv alates pandeemia algusest.

Vene valitsuse operatiivstaabi andmetel oli eelmine rekord 6. detsembril, kui teatati 29 039 nakatunust.

Kokku on Venemaal alates koroonakriisi algusest tuvastatud ametlikel andmetel 2 877 727 nakatumist.

Viimase ööpäevaga suri koroonaviiruse tõttu 493 inimest, kokku on haiguse tõttu surnud 51 351 inimest.

Sõltumatu ajakirjandus on siiski seadnud kahtluse alla Venemaa ametlikud koroona-andmed, tuues esile tavapärasest suurema surmade arvu riigi paljudes regioonides.

Lätis 395 nakatunut

Läti terviseamet teatas esmaspäeval 395 uuest koroonaviirusega nakatunust, suri neli koroonahaiget.

Viimase ööpäevaga tehtid 3730 testi, mis tähendab, et positiivseid proove oli 10,6 protsenti.

Pandeemia algusest on Lätis tuvastatud 31 335 koroonaviirusega nakatumist, haiguse tõttu on surnud 443 inimest.

Läti praegune nakatumisnäitaja 100 000 elaniku kohta viimase 14 päeva jooksul on 501,4.

Läti ühe päeva nakatumisrekord registreeriti 17. detsembril, kui tuvastati 1040 uut nakatunut. Esmaspäebvased numbrid ongi tavaliselt madalamad, kuna kajastuvad pühapäeval tehtud teste, mida on teiste päevadega võrreldes vähem.

Soomes 252 uut nakatunut

Soome teatas esmaspäeval 252 uuest koroonaviirusega nakatunust, kokku on riigis nüüd 33 414 nakatumisjuhtumit.

Esmaspäeval avaldatud mitme viimase päeva andmete kohaselt on vahepal surnud 17 koroonahaiget, kokku on riigis surnud 506 COVID-19 haiget. Viimase seitsme päevaga lisandus 45 surmajuhtumit.

Haiglas on 248 koroonahaiget, neist intensiivravis 33 inimet.