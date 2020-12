Aabi sõnul on juba praegu kindel, et 11. jaanuarist hakkavad koolide kohta kehtima Eestis regionaalsed eripärad. "Harjumaa ja Ida-Virumaa jätkavad tõenäoliselt osalises kontaktõppes 1. kuni 4. klassini, kaalutakse ka 9. ja 12. klassi. See on teatud täituvuse piirangutega ja nii edasi. Mis puudutab ülejäänud Eestit, kui numbrid drastiliselt ei muutu selle nädala jooksul, siis enamus saab jätkata kontaktõppes," lausus Aab.

Harju- ja Ida-Virumaal tuleb osalise kontaktõppega jätkata tõenäoliselt jaanuari lõpuni, ütles haridusminister.

Huvihariduse ja -tegevuse kohta märkis Aab, et kõne alla tuleb tõenäoliselt osalejate arvuline piiramine. "Nii nagu Harjumaal ja Ida-Virumaal praegu, et täielikult lukus, ma praegu ei usu, et see on põhjendatud üle Eesti," lausus Aab.

Kõrgkoolides on eksamid ja konsultatsioonid praegu lubatud kontaktsena.

Millised piirangud õppetegevusele olema saavad, otsustab valitsus detailselt 29. detsembril.

Valitsus pikendas õpipiiranguid koolivaheaja lõpuni

Piirangute pikenemine puudutab üldhariduskoole, kutseõppeasutusi, rakenduskõrgkoole ja ülikoole. Nendes koolides, kus vaheaeg lõpeb enne 10. jaanuari, võib 1–4. klass alustada õppetööd koolimajas. Lasteaiad ja -hoiud jäävad endiselt avatuks.

Alates 28. detsembrist on Harjumaal ja Tallinnas keelatud sisetingimustes noorsootöö, huvitegevus ja -haridus, täienduskoolitus ja -õpe. Tegevusi võib läbi viia üksnes distantsilt. Välitingimustes on need lubatud kuni 10-liikmelistele rühmadele ja juhendajale. Lasteaiad ja lastehoiud jäävad avatuks. Samad reeglid kehtivad ka Ida-Virumaal.

Teistes maakondades on siseruumides toimuv noorsootöö, huviharidus, huvitegevus, täienduskoolitus ja täiendusõpe vastavalt valitsuse 10. detsembri korraldusele lubatud üksnes individuaalselt või kui õpe toimub distantsilt. Lubatud on näiteks individuaalne tund juhendaja ja juhendatava vahel, kelle tegevus peab olema eraldatud teisest individuaalõppe läbiviijatest. Välitingimustes tohib huvihariduses ja huvitegevuses osaleda kuni 10 inimest, millele lisandub juhendaja või treener.

Individuaaltegevuses tuleb juhinduda nn 2+2 reeglist ehk koos viibida ja liikuda võivad kuni kaks inimest, hoides teistega vähemalt kahemeetrist vahemaad. Siseruumides tuleb kanda maski. Maski ei pea kandma alla 12-aastased lapsed või inimesed, kellel maski kandmine ei ole tervislikel põhjustel, töö või tegevuse iseloomu tõttu või muid olulisi põhjuseid arvestades võimalik. Ühiskasutatavad esemed tuleb desinfitseerida pärast igakordset kasutamist. Tegevuse korraldaja tagab desinfitseerimisvahendite olemasolu ja desinfitseerimisnõuete täitmise Terviseameti juhiste kohaselt.

Piiranguid ei kohaldata puuetega inimeste tegevusele, kuna on vajalik, et puuetega inimestele on huvitegevuses, huvihariduses ning täiendusõppel ja täienduskoolitusel tagatud järjepidevus, piisav abi ja tugi.

Piirangud üldhariduskoolidele, kutseõppeasutustele ja kõrgkoolidele

Vastavalt korraldusele on keelatud viibida ja liikuda üldhariduskoolide, kutseõppeasutuste ja kõrgkoolide õppetegevuseks kasutatavates ruumides. Haridusasutuse töötajad tohivad nimetatud perioodil hoonetes viibida. Õppetööd võib haridusasutuse otsusel jätkata distantsilt. Avatuks jäävad lasteaiad ja –hoiud ning koolid, kus enamus õpilasi on tõhustatud või eritoel.

Õppetegevuseks kasutatavates ruumides tohivad viibida ja liikuda üksnes need õppijad, kes vajavad hariduslikke tugiteenuseid ja konsultatsioone õpitulemuste saavutamiseks. Samuti õpilased, kes sooritavad praktilist õpet, eksameid, teste või osalevad olümpiaadil.

Ruumides võivad koos viibida ja liikuda kuni kaks inimest, hoides teistega vähemalt kahemeetrist vahemaad, välja arvatud juhul, kui seda pole võimalik mõistlikult tagada. Hoones viibijad peavad kandma maski. Maski ei pea kandma alla 12-aastased lapsed ning inimesed, kellel maski kandmine ei ole tervislikel põhjustel, töö või tegevuse iseloomu tõttu või muid olulisi põhjuseid arvestades võimalik. Õppehoones peab olema tagatud desinfitseerimisvahendite olemasolu ja desinfitseerimisnõuete täitmine terviseameti juhiste kohaselt.