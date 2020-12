Iisrael korraldab taas erakorralised parlamendivalimised

See on neljas kord kahe aasta jooksul, kui Iisrael korraldab parlamendivalimised, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Peaminister Benjamin Netanyahu lootis eelarvevaidlusega väljuda ebamugavast koalitsioonist Sinivalge liiduga, mille juhile Benny Gantzile oleks ta järgmise aasta novembris pidanud andma valitsusjuhi koha.

Kohaliku meedia teatel lootis Netanyahu, et erakorralised valimised toimuvad suve algul, kui vaktsineerimiskampaania on saanud hoo sisse. Netanyahu on ka esimene Iisraeli peaminister, kes ametisoleku ajal võitleb kohtus korruptsioonisüüdistuste vastu.

"Oleme valimiste vastu. See on Sinivalge partei vale otsus, kuid kui meile sunnitakse valimisi, siis luban, et võidame need," ütles Iisraeli peaminister Benjamin Netanyahu.