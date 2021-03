Iisraelis on taas erakorralised üldvalimised

Likudi partei juht, peaminister Benjamin Netanyahu loodab valimised taas võita ja luua koalitsioon koos konservatiivide ja ultraortodokssete juudiparteidega, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Knessetis ehk Iisraeli parlamendis on 120 kohta.

71-aastane Netanyahu panustas seekordses valimiskampaanias koroonaviiruse vastasele vaktsineerimisele. Peaaegu pooled Iisraeli kodanikud on saanud kaks vaktsiinidoosi, mistõttu on tegemist maailma kõige kiiremini vaktsineeritud riigiga.

Samas algas kohtuprotsess, kus teda süüdistatakse altkäemaksu võtmises ja võimu kuritarvitamises.

"Minge ja hääletage, hääletage, hääletage. See on demokraatia festival. Iisrael on õnnelik riik. Iisraelis inimesed naeratavad. Iisrael on riik, kus inimesed hääletavad või vähemalt peaksid seda tegema, seega minge hääletama," rääkis Netanyahu.

"Ees on särav tulevik või siis varjav, diskrimineeriv ja homofoobne valitsus, mis võtab raha töötavatelt inimestelt ja annab raha neile, kes ei tööta, neile, kes ei tööta kunagi avaliku hüve nimel, mis hoiab seda riiki koos. Need on kaks valikut," ütles Yesh Atid partei liider Yair Lapid.