Minister: LAV-i koroonaviiruse tüvi pole Suurbritannia omast ohtlikum

Lõuna-Aafrika vabariigi (LAV) tervishoiuminister tõrjus oma Briti ametivenna väidet, et riigis leviv uus koroonaviiruse tüvi on nakkavam või ohtlikum kui tüvi, mis levib Suurbritannias.

"Praegu ei ole tõendeid, et variant 501.V2 oleks nakkavam kui Ühendkuningriigi variant, nagu seda väidab Briti tervishoiuminister," ütles minister Zwelini Mkhize.

Suurbritannia kehtestas kolmapäeval reisimisele Lõuna-Aafrika Vabariigist piirangud. Riigi tervishoiuminister Matt Hancock ütles, et LAV-i viirusetüvi on "väga murettekitav, sest see on veel nakkavam ja näib olevat rohkem muteerunud kui Suurbritanniast leitud tüvi".

Briti ministri sõnad on tekitanud mulje, et LAV-i variant on suur põhjus Ühendkuningriigi teise laine taga, ütles Mkhize, kelle sõnul ei vasta see tõele.

Mkhize sõnul osutavad tõendid, et Suurbritannia tüvi, mis on Lõuna-Aafrika omale sarnane, arenes septembri algul Kagu-Inglismaal. Lõuna-Aafrika tüvi arenes aga umbes kuu aega hiljem, ütles Mkhize.

"Reisimise keelamine ÜK ja LAV-i vahel on kurb otsus," lausus minister ja lisas, et reisikeeluga kaasnevad ohud kaaluvad üles selle kasutegurid.

LAV on koroonaviirusest enim mõjutatud riik Aafrikas. Riigis on tuvastatud pea miljon nakatumist, surnud on 26 000 inimest.

Viimasel kahel päeval on tuvastatud umbes 14 000 uut nakkusjuhtu ööpäevas, võrreldes 8000 kuni 10 000 juhtumiga nädala algul.

Mkhize sõnul võib haiguspuhangu pidurdamiseks vaja minna uusi piiranguid.