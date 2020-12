Rootsi valitsus taotleb koroonaga võitlemisel lisavolitusi

Rootsi on pandeemia ajal tuginenud peamiselt mittesunduslikele piirangutele, kuid uus seadus annaks valitsusele voli sulgeda ärid, kaubanduskeskused ja ühistranspordi.

Samuti lubaks see piirata inimeste kogunemist avalikes ruumides.

"Neile, kes rikuvad piiranguid, mis piiravad ligipääsu avalikele ruumidele, saab määrata rahatrahvi," ütles tervishoiuminister Lena Hallengren.

Valitsuse teatel tahetakse, et seadus jõustuks 10. jaanuarist, kuid enne vajab see veel parlamendi heakskiitu.

Rootsi otsus kasutada mittesunduslikke meetmeid ja majanduselu mitte peatada on kogunud maailmas tähelepanu, kuid osutunud ka vastuoluliseks.

Riigi tervishoiuvõimud on öelnud, et pandeemiaga võitlemine on "maraton, mitte sprint" ning meetmed peavad olema pikaajaliselt jätkusuutlikud.

Erinevalt teistest riikidest ei ole Rootsil aga ka seadust, mis lubaks valitsusel avalikku elu rahuajal oluliselt piirata.

Viiruse teise laine ajal on Rootsi ennetusmeetmeid karmistama hakanud ja võimud on palunud piirata sotsiaalset kontakti vahetule perele või lähedastele sõpradele.

Avalikke kogunemisi piirati läinud kuul kaheksale inimesele ja läinud nädalal soovitas valitsus esmakordselt kanda ühistranspordis kaitsemaski.

Hoolimata uuest seadusest ja karmimatest meetmetest, ütles peaminister Stefan Löfven veel jõulude eel ringhäälingule SVT, et valitsuse strateegia pole muutunud.

Rootsis on kinnitust leidnud 396 048 koroonaviiruse juhtu, surnud on 8279 inimest.