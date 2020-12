Rahvahääletus võib lükkuda edasi kevade lõppu

Tuli ühes Toompea lossi kabinetis põleb kolmapäeval pikalt, sest põhiseaduskomisjoni ametnikel tuleb registreerida ligi 10 000 sotside ja Reformierakonna poolt esitatud muudatusettepanekut abielureferendumi eelnõule.

Et lihtne töö võimalikult kaua aega võtaks on Reformierakond oma ettepanekud köitnud, sotsiaaldemokraadid esitasid oma ettepanekud digitaalselt.

"Meie eesmärk on see rahvahääletus, mis on ühtviisi nii mõttetu, naeruväärne ja julm ära hoida ja me kasutame selleks kõiki võimalusi. Seal hulgas teha võimalikult keeruliseks nende muudatusettepanekut menetlemise," sõnas Kallas.

Iga reformierakonna saadik pidi esitama 100 muudatusettepanekut, aga mõni saadik suutis neid rohkemgi välja mõelda. Näiteks tehakse ettepanek panna hääletusele, kas roosade sokkide kandmine tuleks Eestis ära keelata ja kas Eesti koondisesse kuuluvad sportlased peaksid olema abielus.

"Kõik on asjalikud, kui võrrelda selle küsimusega mida koalitsioon tahab küsida, siis kõik need küsimused on võrdse kaaluga," ütles Kallas.

Kui riigikogu suurim reformierakonnafraktsioon suutis välja mõelda ligi 3500 ettepanekut, siis sotsid panid omalt poolt lauale 5800. Ka sotsid nägid vaeva, et digitaalselt esitatud ettepanekutega toimetamine oleks võimalikult ebamugav. Erakonna asejuhi Lauri Läänemetsa sõnul on mõned neist isegi täitsa asjalikud ja vääriks rahvahääletust.

"Loomulikult tegelikult meie ettepanekute esitamise mõte on ju selles, et tegelikult kogu see protsess seisma panna ja anda koalitsioonile võimalus see eelnõu tagasi võtta, sest nemad saavad selle peatada," sõnas Läänemets.

Rahvahääletus võib plaanitud 18. aprillilt edasi lükkuda

Põhiseaduskomisjoni esimehe Anti Poolametsa (EKRE) sõnul on tegu riigikogu töö takistamisega ja üheks lahenduseks oleks riigikogu töö- ja kodukorra seaduse muutmine. See aga tähendab, et 18. aprilliks plaanitud rahvahääletus lükkub edasi.

"Juhul kui me läheme seda teed, et muudame kodukorraseadust, siis tuleb liita mõni kuu juurde. Ei saa välistada, et see juhtuks ikkagi enne südasuve. Näiteks mai lõpus, juunis," ütles Poolamets.

Poolamets märkis, et kui kodukorda siiski ei muudeta, ei oska ta öelda, millal rahvahääletus toimuda võib. "See kõik sõltub, kuidas me obstruktsioonilistesse ettepanekutesse siin samas komisjonis suhtume," lisas ta.

Et rahvahääletus saaks 18. aprillil toimuda, tuleb riigikogul vastav otsus vastu võtta hiljemalt 18. jaanuaril, aga aega on saadikutel selleks uuel aastal vähem kui nädal.