Teisipäeval said 2500 inimest koolituse Pfizeri vaktsiini kasutamiseks. Ehkki enamikes haiglates vaktsineerimine juba käib, saab see suurema hoo sisse kolmapäeval. Siis hakatakse vaktsineerima ka perearstikeskustes ja Tartu ülikooli kliinikumis.

Esimesest Eestisse jõudnud vaktsiinikogusest piisab pisut vähem kui 5000 inimese vaktsineerimiseks. Sotsiaalministeeriumi terviseala asekantsler Maris Jesse selgitas, et haiglad ja kiirabid saavad esialgu vaktsiini 2500 töötaja jaoks, ülejäänu on ette nähtud perearstikeskustele.

Perearstikeskustes algab vaktsineerimine kolmapäeval või neljapäeval. Kõigepealt tuleb läbida konkreetsest Pfizeri vaktsiinist rääkiv koolitus. Jesse ütles, et väiksemale grupile tehti sama koolitus juba esimesel jõulupühal ja sestap saab suurem osa haiglaid juba vaktsineerida.

"Arvestades, kui pingeline on olnud tervishoiutöötajate elu kogu selle aasta jooksul, ei pidanud me õigustatuks sundida suurt osa tervishoiutöötajaid 25. detsembril taas kord oma perede juurest ära tulema vaktsiinikoolitust läbima," nentis Jesse.

Teisipäeval läbib vaktsiinikoolituse ligi 2500 tervishoiutöötajat. Nende seas on ka Tartu Ülikooli kliinikumi vaktsineerimismeeskond. Kliinikumi infektsioonikontrolli teenistuse õde Tiina Teder ütles, et kliinikum sai esialgu vaktsiini 500 inimese jaoks, 20 COVID intensiivravi töötajat said oma süsti kätte juba pühapäeval.

"Homme (kolmapäeval – toim.) on meil veel täiendav infektsioonikontrolli seminar vaktsineerimismeeskonna liikmetele ja homsest alustame ka teiste töötajate vaktsineerimist. Lähima kahe-kolme päeva jooksul me vaktsineerime 200 inimest kindlasti ära," lausus Teder.

Teder loodab, et 500 töötaja vaktsineerimine katab haigla esmase vajaduse ära.

"COVID-i puhul on meil kaks intensiivi, meil on erakorralise meditsiini osakond, mis kindlasti on selles riskigrupis. Meil on mitmeid COVID osakondi."

PERH loodab aasta lõpuks 700 töötajat vaktsineerida

Põhja-Eesti regionaalhaigla sai esialgu vaktsiini seitsmesaja inimese vaktsineerimiseks. Haigla juht Agris Peedu ütles, et nemadki seadsid prioriteediks erakorralise meditsiini osakonna ja COVID-i palatite töötajad. Lisaks psühhiaatriaüksuse, sest sealgi on koroonahaigeid.

Regionaalhaiglas alustati hoogsa vaktsineerimisega juba esmaspäeval ja Agris Peedu loodab, et veel enne aasta lõppu õnnestub 700 haiglatöötajale esimene süst ära teha. Peedi sõnul on üle 220 töötaja vaktsiinisüsti juba saanud.

Regionaalhaiglas töötab kokku ligikaudu 4500 inimest. Peedu ütleb, et 700 töötaja vaktsineerimine haiglal veel normaalse töökorralduse juurde naasta ei luba. Samas pisut on sellest siiski abi.

"Meie infektsioonikontrolli juht täna (teisipäeval – toim.) staabis ütles seda, et kui meie töötaja on saanud COVID vaktsiini ja pärast esimest vaktsineerimist nädala aja pärast puutub kokku COVID positiivsega, siis meie infektsioonikontroll ei loe teda lähikontaktseks. Selline leevendus võib küll tulla, et meil haiglas ei ole siis nii palju lähikontaktseid, keda me peame teatud perioodiks garantiini jätma," rääkis Peedu.

Küsimusele, kas vaktsineeritu saab viirust edasi kanda, teaduslikku vastust veel pole. Siiski ütleb ka Ida-Tallinna keskhaigla (ITK) infektsioonikontrolli arst Aino Rõõm, et vaktsineeritud lähikontaktseid hakkavad nad tööle lubama.

"Aga ta käib meil siis isikukaitsevahendites ja respiraatoris ja siis on kindel, et tema käest haigust ei saa, isegi, kui väikeses osas võib see levik esineda," lisas Rõõm.

Ida-Tallinna keskhaiglas hakati vaktsiinisoovijate nimekirja koostama juba jõuluõhtul. Esmaspäevak on esimene vaktsiinikogus juba otsas ja süsti on saanud 227 töötajat. Õigemini pidi haigla vaktsiini saama kahesaja inimese jaoks. "Viaalidel on lisadoos ja selle lisadoosi täpsel doseeringul, mille apteeker meile tegi, me saime kasutada veel täiendavad 27 doosi," ütles Rõõm.

Aino Rõõm märkis, et mida rohkem infot vaktsiinide kohta tuli, seda enam hakkasid töötajad pookimise vastu huvi tundma. Teisipäevalgi olid Ida-Tallinna keskhaiglast inimesed piltlikult öeldes järjekorras. Nii nagu kõigile teistele, on ka meditsiinitöötajatele vaktsineerimine vabatahtlik.

"Meil on kogemus gripivaktsiiniga. Selle populaarsus on meil maja sees aastast aastasse kasvanud, aga see pole kunagi olnud sada protsenti – see jääb siiski sinna 50–60 protsendi juurde," lausus Peedu.

Peedu lisas, et haigla teeb töötajatele ka hoolsalt tutvustustööd. "Me näeme, et need kes töötavad igapäevaselt COVID patsientidega, on väga huvitatud vaktsiinist," ütles ta.

Tiina Teder ütles, et Tartu Ülikooli kliinikumis on gripivaktsiini vastu võtnud peaaegu 75 protsenti töötajatest. "Me loodame, et seda sama protsenti näeme me ka COVID-i vastu vaktsineerimise puhul," märkis ta.

Vaktsineerimist karta ei tasu, kinnitas ITK infektsioonikontrolli arst Aino Rõõm. 227 vaktsineerimise juures oli ainus kõrvaltoime veidi valulik käsi. Palavikku ei tekkinud kellelgi.

"Need, kes on allergilised inimesed ja otsustasid ikkagi vaktsineerida, need jäid jälgimisele pooleks tunniks, üksikud isegi kolmveerand tunniks ja kõik läks väga hästi," kinnitas Rõõm.