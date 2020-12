Brittide jaoks jäävad Brexiti mõjud veel hoomamatuks

Peter Wood on elatist teeninud angerjate kasvatamisega ning nende Mandri-Euroopasse mahamüümisega. Nüüd on tal neli päeva ehk sisuliselt üldse mitte aega uute oludega kohaneda, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Wood kardab, et tema äri on läbi. Kasvõi juba mitmesuguste formaalsuste tõttu, mida Euroopa Liidu riikidel omavahel ei ole. "No me kirjutame dokumendid valmis, paraku tuleb ka meie klientidel täita hunnik dokumente, et import võiks jätkuda. Miks siis Ühendkuningriigist osta? Sama hästi võib osta teiselt tootjalt Prantsusmaalt, kes kauba otse ukselävele toob. Pole dokumente, pole probleemi," rääkis Wood

Kuigi ka koroonapandeemia on brittide liikumist oluliselt piiranud – enamiku jaoks oli tänavu õnn isegi oma korterist välja saada ning välismaale sõitmisest enamasti ei unistatudki – ei kujuta enamik Suurbritannia elanike ette, mida Euroopa Liidust lahkumisega kaasnev liikumise piiramine tegelikult tähendab. Eriti just pensionäride jaoks, kes oma vanaduspõlve tahtsidki mandril veeta. Nüüd saab mandril viibida vaid 90 päeva järjest.

Londoni elanike hinnang lahkumisleppele kõigub seinast-seina, enamik tunnistab aga, et ega nad tegelikult tea, mis ses leppes kirjas on.

Suurbritannia lahkumine toob probleeme kaasa ka Euroopa Liidu elanike jaoks. Brittide omadest jäävad need siiski väiksemaks.