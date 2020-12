Lätis lähevad uuest aastast omavalitsuste ajalehed keelu alla

Lätis on omavalitsustel uuest aastast keelatud asutada ja välja anda oma ajalehti, erandiks on otsuseid ja teateid sisaldavad infobülletäänid. Nii loodetakse lõpetada olukord, kus poliitikud teevad endale maksumaksja raha eest reklaami ja rikuvad meediaturgu.

Vallad või linnad annavad maksumaksja raha eest kord kuus või sagedamini välja oma ajalehte, mis potsatatakse tasuta kõigi elanike postkastidesse. Üllas idee teavitada rahvast omavalitsuses toimuvast on aga paraku segunenud võimul olijate ilupiltide ja neid kiitvate lugudega. Lisaks veel reklaam, mille tulu jääb samas ilmuvail sõltumatuil eraväljaandeil saamata.

Läti seim lõpetas uuest aastast selliste ajalehtede ilmumise ära ning need tuleb äriregistrist kustutada.

"Neid nimetatakse küll teabematerjalideks, kuid me ju näeme, et need on päris ajalehed," ütles Läti seimi inimõiguste ja ühiskonna asjade komisjoni esimees Artuss Kaiminš.

"Sealt leiame horoskoope, sealt leiame lugusid, kuidas volikogu juht on vinge kalamees ja õngitses välja eriti suure kala ning kuidas siis kõik teised tema üle rõõmustavad. See on ju reklaam, mitte infoväljaanne. Nüüd oleme otsustanud nii, et kõik omavalitsuste üllitatavad teabelehed oleks ühesugused nagu Tšehhis. Nad peaks olema samas formaadis, nägema ühesugused välja ja andma teavet, millised otsused vastu võeti, mis küsimused olid päevakorras ja kuidas keegi volikogu liikmetest hääletas," rääkis Kaiminš.

Seega võivad omavalitsused üllitada infobülletääne ehk n-ö valla teatajat, kus kirjas linna- või valladuuma otsused ja teave ürituste kohta.

"Regionaalne pressiühing soovis väga, et omavalitsustel poleks õigust enam üldse midagi välja anda, kuid see olnuks teine äärmus. Omavalitsuste huvi on jõuda iga elanikuni ja teavitada, millised otsused on vastu võetud. Kohalik ajaleht ei suuda ju seda kõike avaldada," ütles Valka omavalitsuse juht Vents Armands Grauklis.

Kuid suuremad omavalitsused on juba leidnud võimalusi uuest seadusest mööda hiilida.

"Kohalikust eelarvest on hakatud kinni maksma mingit kohalikku ajalehte. See on küll erameedia, kuid 80 või 70 protsenti tulust saadakse otse kohalikust eelarvest ainult ja ühemõtteliselt selleks, et võimendada vallajuhtide n-ö head tööd," rääkis Läti seimi inimõiguste ja ühiskonna asjade komisjoni esimees Artuss Kaiminš.

Lätis loodetakse, et uus seadus varjatud poliitreklaami siiski vähendab ja annab kohalikele eraväljaandeile võimaluse rohkem teenida. Suured muudatused on ees aga kogu Läti meediaturul, sest uuest aastast ei edasta avalik-õigusliku televisiooni- ja raadiokanalid enam reklaami.