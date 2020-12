"Kaks pankrotihaldurit määrati eelkõige põhjusel, et tegemist on äärmiselt mahuka ja keskmisest keerukama pankrotimenetlusega. Just need pankrotihaldurid määrati ka seetõttu, et varasemas menetluses on võlausaldajate taotlusel kohus juba kaalunud senise pankrotihalduri vabastamist ning tol korral toetasid nende pankrotihaldurite nimetamist nii võlgnik kui ka võlausaldajad," ütles Pärnu maakohtu pressiesindaja Jaanika Lusti.

Novembrikuus esitas Saaremaa Laevakompanii avalduse pankrotimenetluse lõpetamiseks, millele võlausaldajad vastu vaidlevad, rääkis Lusti. "Senine pankrotihaldur on ka esitanud PankrS § 161 lg-s 3 sätestatud aruande, mida võlausaldajad ei toeta."

"Seega tuleb uutel pankrotihalduritel esitada kohtule seisukoht võlgniku esitatud avalduse ja arvamuse, võlausaldajate esitatud vastuväite ja senise pankrotihalduri Veli Kraavi poolt esitatud aruande kohta," lisas Lusti

Toomas Saarmat ERR-il tabada ei õnnestunud, kuid Palmits ütles, et halduritel on kavas oma plaanidest täpsemalt kõneleda uue aasta alguses.

"Teine haldur paraku on olnud veidikene tööasjadest eemal ja kui me oleme ühiselt nõu pidanud, siis võiks mingisuguse avaldusega esineda," ütles Saarma.

Esialgu veel mingeid dokumente uutele pankrotihalduritele antud ei ole ja Saarma sõnul ootavad nad neid Veli Kraavilt, kes peaks olema kokku pannud halduritoimiku.

AS-i Saaremaa Laevakompanii pankroti kuulutas kohus välja 19. novembril 2018. aastal.

Veli Kraavi kinnitati pankrotihalduriks möödunud aasta märtsil võlausaldajate esimesel üldkoosolekul. Kuivõrd selleks hetkeks oli Tallinna ringkonnakohus määranud, et protsessis on Holostovi Kinnisvaral hääli vastavalt 18 miljoni eurosele nõudele ja Leedo vanadel äripartneritel Richard Tomingasel ja Olavi Miilil ühe miljoni euro ulatuses, siis Kraavi määrati ametisse Leedo häältega. Tomingas ja Miil olid tema määramise vastu.

Miilil ja Tomingasel on Saaremaa Laevakompanii vastu enda hinnangul nõudeid umbes 63 miljoni euro ulatuses. Veli Kraavi neid ei tunnistanud.

Enne kui Veli Kraavi kahtlustuse sai pankrotivara omastamises ja altkäemaksu võtmises, proovis ta veel pankrotiprotsessi lõpetada nii, et Miili ja Tominga nõuded jääksid täiesti rahuldamata.

Pärast pankroti väljakuulutamist teostab kohus järelevalvet pankrotimenetluse seaduslikkuse üle. Pankrotiseadus sätestab, et pankrotihaldur kaitseb kõigi võlausaldajate, samuti võlgniku õigusi ja huve ning tagab seadusliku, kiire ja majanduslikult otstarbeka pankrotimenetluse.