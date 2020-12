Plahvatustes sai viga veel 60 inimest, ütlesid meditsiiniallikad.

Keegi rünnaku eest vastutust võtnud ei ole.

"Kostis vähemalt kaks plahvatust, kui valitsusliikmed olid lennukist lahkumas," teatas AFP korrespondent sündmuskohalt.

Ohvrite hulk on ebaselge, kuid keegi ministritest viga ei saanud.

Saudi telekanalis Al-Hadath näidatud ülesvõtte järgi kerkis lennujaamahoonest tossupahvakuid, piirkond oli prahti täis ja inimesed tõttasid haavatutele appi.

Uut valitsust tervitama tulnud inimesed olid hirmunud ning pärast plahvatust kostis üksikuid laske.

Jeemeni rahvusvaheliselt tunnustatud valitsus ja Lõuna-Jeemeni separatistid moodustasid ühise valitsuse 18. detsembril, et ühendada jõud huthi mässuliste vastu, kes on haaranud enda kontrolli alla pealinna Sanaa ja suure territooriumi riigi põhjaosas.

"Me kinnitame vaprale rahvale, et valitsuse liikmed on terved ja Iraani toetatud huthi mässuliste argpükslik terrorirünnak ei kõiguta meid oma patriootliku kohuse täitmisel," kinnitas Jeemeni informatsiooniminister Moammar Al-Eryani Twitteris.

Kabineti liikmed saabusid Adenisse mitu päeva pärast seda, kui Jeemeni president Abedrabbo Mansour Hadi oli nad Saudi Araabias ametisse vannutanud.

Hadi põgenes Saudi Araabia pealinna Ar-Riyadhi 2014. aastal, kui Sanaa langes huthi mässuliste kätte. Ühtlasi juhib Saudi Araabia mässuliste vastast piirkondlikku koalitsiooni.

ÜRO peab Jeemenis toimuvat maailma kõige rängemaks humanitaarkriisiks. Sõjas on tapetud kümneid tuhandeid inimesi, kellest enamiku moodustavad tsiviilelanikest ohvrid. Miljonid on olnud sunnitud kodudest lahkuma.

Uues valitsuses on nii president Hadile lojaalseid ministreid kui ka setsessionistliku Lõuna-Jeemeni üleminekunõukogu (STC) toetajaid ja teiste parteide esindajaid.

Peaminister Main Said säilitas uues valitsuses oma positsiooni, kuid rida ministreid, sealhulgas välisminister on vahetunud.