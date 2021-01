Sel juhul saaks esimesi väikseid vaktsiinipartiisid kasutada suurema hulga inimeste vaktsineerimiseks.

Suurbritannia on juba langetanud sellise otsuse.

"Mõistlik on alustada sel teemal arutelu. Esialgu tegutseme vastavalt ametlikele soovitustele, kuna siis teame, mida teeme ja meil on kõik sellega seotud dokumendid," ütles Statens Serum Instituti (SSI) juht Henrik Ullum.

Ullumi sõnul jälgib SSI nüüd tähelepanelikult seda, millised mõjud on teise vaktsiinisüsti edasilükkamisel Suurbritannias, ning tegutseb vastavalt sellele.

Briti tervishoiuametnike väitel annab juba esimene vaktsiinisüst hea kaitse COVID-19 vastu ning teine süst ei suurenda lühikese aja jooksul märkimisväärselt kaitset.

Vaktsiinitootjad on sellise plaani vastu. Nende sõnul on vaktsiini testitud kahe süstimiskorraga ning nad ei saa tagada, et immuunsuse annab vaid üks vaktsiinisüst.