Vaktsineerimise viibimise taga on pikk nädalalõpp ja ootus kvaliteedile

Vaktsineeritute arv on Eestis tunduvalt väiksem kui jõulupühade ajal saabunud esimene vaktsiinitarne võimaldaks ja vaktsineerituid võiks praeguseks olla poole rohkem. Haiglad ütlevad, et nende soov oli alustada vaktsineerimisega rahulikult, kuid kvaliteetselt. Oma rolli mängis ka aastavahetuse pikk nädalalõpp.

Pärnu haigla sai esmaspäeval kätte järgmised 500 doosi vaktsiini ja teisipäevast algab nende süstimine. Eelmise tellimusega vaktsineeriti Pärnu haiglas 108 töötajat.

"Tark ei torma ja kolleegid Ida-Virumaal ja Harjumaal, Tallinnas, kes töötavad palju raskemates oludes kui meie, olid selles mõttes eelistatumad. Seetõttu me ka ei ahnitsenud esimese hooga," rääkis Pärnu haigla ravijuht Veiko Vahula.

Ka Lääne-Tallinna keskhaigla sai esmaspäeval kätte järgmised 200 doosi, vastavalt jaotuskavale sai haigla ka esimese hooga 200 doosi. Haigla nakkuskliiniku juhataja Kai Zilmeri sõnul ei oleks eelmise aasta viimase nädalaga tõenäoliselt palju rohkem jõutudki.

"Nüüd tõenäoliselt jõuaks küll rohkem, aga eks me räägime läbi terviseametiga, et kas on võimalik juurde saada doose, siis teeme kindlasti rohkem," sõnas ta.

Põhja-Eesti regionaalhaigla sai esialgu 700 doosi vaktsiini, mis said aasta lõpuga ka tehtud. Tänasest tegeletakse nädalavahetusel saadud lisadooside süstimisega.

"Me olime tegelikult oma toimetamistega arvestanud, et vaktsiin jõuab aasta esimestel päevadel. Seega me oleme 700 doosiga rahul. Rohkemat me hetkel ei tahtnud ka sellepärast, et see oli selline rahulikumalt alustada, me ei soovinud teha väga suurt massilist vaktsineerimist," ütles Põhja-Eesti Regionaalhaigla juhatuse esimees Agris Peedu.

Kõik haiglad pole jõudnud esimese tarne vaktsiine ära süstida

Mitte kõik haiglad ei saanud aga oma esimese tellimusega saadud vaktsiinidoosidega aasta lõpuks ühele poole. Näiteks Tartu Ülikooli Kliinikum sai vaktsiinidoose 500 töötajale, kuid tänaseks on seal vaktsineeritud umbes 200 töötajat. Ülejäänud esimese tellimuse vaktsiinid süstitakse teisipäeva õhtuks.

TÜ Kliinikumi infektsioonikontrolli teenistuse direktori Matti Maimetsa sõnul oli sel perioodil vajalik inimesed välja õpetada. "Me oleme kõik kuulnud seda, et siin-seal on mõned vaktsiinidoosid raisku läinud. Kõige olulisem on seda manustada kvaliteetselt ja hoiustada kvaliteetselt," ütles ta.

Lisaks ei vaktsineeritud Kliinikumis riigipühal, 1. jaanuaril ja sellele järgnenud nädalavahetusel.

Jõulupühade ajal Eestisse saabunud esimesest vaktsiinitarnest jäi vanal aastal välja saatmata umbes 2400, ehk umbes pooled, ülejäänud tellimused täideti täna. Sotsiaalministeeriumi asekantsleri Maris Jesse sõnul telliti vaktsiine vähem just ees oodanud pühi silmas pidades.

"See oli tervishoiuasutuste enda otsused, et otsustati austada tervishoiu töötajate enda õigust olla oma perega koos aastavahetusel. Oleks olnud eelmine nädal täiesti tavaline töönädal, viis tööpäeva, siis oleks kogu tarne eelmisel nädala ära kasutatud," ütles Jesse.

Esmaspäeval jõudis ühtlasi Eestisse ka teine kogus Pfizer/Biontechi vaktsiine, samuti 9750 doosi. Jesse sõnul ei panda täna saabunud kogusest pool kõrvale teise süsti jaoks, vaid võimalikult paljud doosid kasutatakse ära esimese süstina, sest nüüd võib eeldada, et ka edasised tarned toimivad.