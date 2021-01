Kuidas teha nõnda, et eestlased saaksid suure kiirusega ja hulgakaupa vaktsineeritud? Võib-olla korraldada laulupidu, muuta vaktsiin defitsiidiks või see sootuks keelata, võib-olla moodustada läbi kolme riigi Balti süstlakett, arutleb Kaupo Meiel Vikerraadio päevakommentaaris.

Esimesed vaktsineerimised on Eestis veidi enam kui nädala jooksul tehtud ning koroonavastase kaitsepookimise on vastu võtnud mõni tuhat inimest, mida on vaktsineerimise üldrahvalikku kasu arvestades muidugi veel vähe, sest nagu teada, tuleb karjaimmuunsuse saavutamiseks koroonaviiruse vastu vaktsineerida umbes 60-70 protsenti inimestest.

Vähe on praegu ka vaktsiini, aga see olukord muutub arvatavalt õige pea, sest kasutusele võib võtta erinevate tootjate vaktsiinid, aga siis on terendamas uus probleem, nagu asjatundjad on viidanud, et kui enne oli kõik puudu, siis nüüd on kõik üle.

Kui vaktsiini on Eestis juba nii palju, et seda on üle, ja pole ka mõtet kõiki neid sadu tuhandeid doose niisama külmikus hoida, siis on tagumine aeg mitte ainult välja mõelda, vaid ka ellu viia strateegiad, kuidas võimalikult paljud meie kaasmaalased vaktsineeritud saaksid.

See ei saa olema lihtne ja mitte ainult selle pärast, et palju levib vandenõuteooriaid, et vaktsiini sees on tegelikult mikroskeem, mis muudab inimese elektrikitarriks ja Bill Gatesi ustavaks alamaks. Paljud inimesed pelgavad süsti, paljud ei tea, kuhu minna, et süsti saada ja miks seda üldse teha.

Probleeme on palju, aeg aga jookseb, sest suletud ühiskonnast kostab nurinat, et lõppeks see jama juba ära ja saaks teatrisse. Või õigemini nurisetakse kultuursel moel igatsusest teatri järele, aga tegelikult tahetakse kõrtsi, aga vahet pole, sest ooper käib ka puhvetis. Ooperisse ja puhvetisse saab aga siis, kui tublisti üle poole elanikkonnast on vaktsineeritud.

Kuidas seda saavutada?

Esimene võimalus võiks olla positiivne eeskuju. Juba siis, kui arstid ajakirjanduse valvsa pilgu all vaktsineeritud said, kõlas hääli, et miks ei näita avaliku vaktsineerimisega eeskuju meie poliitiline eliit alustades valitsusega ja lõpetades opositsioonijuhtidega. Poliitikute esmase vaktsineerimise põhjendus on juba vana ja kulunud - kui vaktsiin teeb head, on poliitikud kaitstud, kui vaktsiin teeb halba, siis on rahvas kaitstud.

Teine võimalus. Eestimaal on palju vastandlike maailmavaadetega gruppe. Liberaalid ja konservatiivid, puukallistajad ja metsamehed, Rail Balticu pooldajad ja vastased ning nõnda edasi. Aasta läbi käib nende vahel vastastikune torkimine.

Seega pole lihtsamat asja, kui kasutada selleks torkimiseks nüüd vaktsiiniga süstalt. Kasu oleks mõlemapoolne, sest vastaspoolele tuleb alati head tervist ja pikka iga soovida, kuna sageli defineeritaksegi end just läbi vastandamise.

"Vaktsineeritud olen, vaktsineerituks jään, kui vaktsiin mulle toodi!"

Kolmas võimalus. Mis muu ühendab Eesti rahvast enam kui ühislaulmine. Seega tuleks korraldada talvine rahvuslikult meelestatud öölaulupidu. Lauluväljakule on sissepääs prii. Tuhanded inimesed kogunevad platsile ja neile esinevad Ivo Linna ning Anne Veski. Iga inimese selja taga seisab vaktsiinisüstlaga meditsiinitöötaja ja sel hetkel, kui kõlab ühislaulu "Vaktsineeritud olen, vaktsineerituks jään, kui vaktsiin mulle toodi!" finaal, torgatakse süstal eesolija õlavarde.

Samas mõtteliinis jätkates võiks kõne alla tulla ka uus Balti kett - eestlased, lätlased ja leedukad võtavad ritta ning igaüks vaktsineerib enda kõrval seisjat. Ilmselt pääseksime selle ettevõtmisega ka Guinnessi rekordite raamatusse.

Neljas võimalus. Vaktsiini võiks kunstlikult muuta defitsiidiks. Riskirühm mäletab küll, kuidas sai omal ajal defka-ihaluses öö läbi järjekorras seistud. Kes ei tahaks saada midagi erilist ja midagi sellist, mille saamise nimel on tulnud läbida tõeline kannatuste rada.

Viies võimalus. Vaktsineerimine tuleks ametlikult ära keelata. Keelatud vili on teadagi magus ja selle hankimine lisab ellu värvi ning väike risk paneb isegi külma eestlase vere keema. Vaktsiini saaks hankida ainult althõlma ja siis, kui tead õiget parooli.

Lähed näiteks öösel kella kahe paiku kuhugi pimedasse äärelinna, seal ootab sind salapärane mantlis kuju ja sosistad talle: "Popov valiti aasta inimeseks". Tema ütleb vastu: "Ai-kadai-ai-varavai", annab sulle vaktsiinidoosi ja kaob öhe. Pilootprogrammi raames saaks hankida ka niinimetatud taksovaktsiini.

Lühidalt kokku võttes tuleb vaktsineerimiskampaanias lähtuda põhimõttest, et eesmärk pühitseb abinõu. Uskudes jäägitult meie riigiametite suutlikkusse keeruliste olukordadega toime tulla, olen kindel, et suurepärane vaktsineerimiskava on valmis ja rakendub kohe siis, kui rakendub. Võib-olla just praegu saab lavaküpseks kõrgkultuuriline agitkava "Hamleti vaktsineerimine Alam-Kolka külas" ja võib-olla just praegu pannakse üles hiiglaslikke reklaamplakateid sõnumiga "Vaktsiin me oleme!".

