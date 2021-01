Osariigi põhjaosas Daltoni linnas on alates esmaspäevast kogunenud tuhanded president Donald Trumpi toetajad. Viimaste küsitluste järgi on võitlus vabariiklaste ja demokraatide vahel tasavägine. Georgia valimistel mängus olevast kahest senati kohast peavad vabariiklased enamuse säilitamiseks võitma vaid ühe.

Nii vabariiklased kui ka demokraadid on valimisreklaamide peale kokku kulutanud aga ligikaudu 500 miljonit dollarit.

ERR-i USA korrespondent Maria-Ann Rohemäe ütles, et tõenäoline on ka variant, et kõik hääled tuleb üle lugeda.

"Mõlema senatikoha pärast on äärmiselt tihe rebimine. Põhimõtteliselt on kandidaadid viigis ja seekord iga hääl loeb," sõnas Rohemäe.

Ta selgitas, et eelhääletusel on oma hääle andnud rekordilised kolm miljonit inimest, kuid eeldatakse et valmispäeva jooksul annab oma hääle veel miljon inimest.

Praegu on Romemäe sõnul küll demokraadid olnud aktiivsemad, kuid see ei näita veel midagi, sest vabariiklased käivad enamasti oma häält andmas valmispäeval.

Kampaaniad on käinud täies hoos

"Radikaalsed demokraadid üritavad võita Georgia senati kohti selleks, et nad saaksid kasutada kontrollimatut, takistamatut ja täielikku võimu teie elu kõikides nurkades," ütles Trump oma kõnes Daltoni linnas.

Trump on viimase 28 aasta jooksul esimene ametis olev president, kes seda linna külastab.

"Inimesed ei mõista, kui palju raha nad kaotavad, sest nad peavad hakkama nii palju maksudeks kulutama ja see on kõige olulisem. Inimestel ei ole juba niigi tööd koroonaviiruse ja sellest tingitud piirangute tõttu," ütles üks vabariiklaste toetaja Sherry.

Teine Trumpi toetaja Jerry ütles, et ta soovib senatis näha kedagi, kes toetab relvade omamisõigusi ning hoiab Ameerikat sellisena, nagu see praegu on.

USA valitud president Joe Biden ütles kampaaniaüritusel Atlantas, et on väga oluline, et inimesed läheksid hääletama.

"Üks osariik võib määrata kursi, mitte ainult järgmiseks neljaks aastaks, vaid järgmiseks põlvkonnaks," sõnas Biden.